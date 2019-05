Dans la lucarne : On attrape mais…

En football, ce n’est pas toujours ce que l’on voit sur un terrain de football qui est la vérité. C’est vrai du fait que tout peut se dérouler, le plus souvent, «derrière le stade». D’où la désillusion qui peut se saisir de ceux qui croient rapidement et sans esprit d’analyse concernant ce qu’ils voient. C’est presque croire à un «prisme déformant» sur ce que l’on peut se faire comme idée sur un «rectangle vert». C’est presque une «illusion d’optique» ! Nous savons tous que le football mondial est vraiment faussé par ce qui peut se passer dans les infirmeries, les hôpitaux et même dans les maisons de joueurs. Les athlètes qui vont «sauter» de leurs fauteuils les «mordus» de football ne peuvent pas penser que leurs «stars» ne sont pas habituellement «clean» comme l’on dit. C'est-à-dire intentionnellement ou pas, ils prennent des «substances interdites» pour augmenter leurs capacités à supporter les «grandes charges», aussi bien lors des séances d’entraînements que dans des compétitions officielles, amicales ou internationales. Cela est vrai et pratiquement tout le monde le sait. Parfois, on sait, mais on ne veut pas le communiquer ou tout simplement dénoncer le «fautif». C’est vrai que lorsqu’on accuse ou on «démasque» une «grande star», on vous répondra (les adeptes du joueur) que «tout le monde se dope». Peut-être que c’est vrai, mais vous êtes innocent jusqu’à preuve du contraire. On reviendra toujours à cette image de «La Ligua espagnole» qui avait pris Messi en flagrant délit en le montrant sortir doucement et, à l’abri des regards, sauf ceux de la caméra, un «comprimé» qu’il avait aussitôt avalé. Il avait alors commencé à «courir comme un lapin». Ce qui n’était pas le cas avant sa prise du comprimé. Il s’est métamorphosé en un laps de temps très court. C’est vrai qu’il n’est pas le seul, mais il faudra avoir à l’esprit que «sans dopage, les athlètes, les joueurs ne peuvent pas courir sur le même rythme durant toute la rencontre». Chez nous, ce phénomène est en train de devenir de plus en plus apparent. En effet, notre championnat délite qui est sur les «feux de la rampe» nous donne par moments quelques cas de joueurs dopés en prenant des produits interdits et surtout «dangereux». On avait même parlé de cocaïne. C’est ce qui avait fait dire à l’ancien international algérien, Ali Bencheikh, «qu’il faut baisser les salaires des joueurs pour les empêcher de prendre de la cocaïne», comme il a été le cas de quelques joueurs aussi bien du MCA, de la JSK que d’autres clubs. La différence, c’est que certains sont attrapés, alors que d’autres parviennent à passer, d’une manière, peut-être, chanceuse, les «mailles du filet». Un jeune qui est bien payés peut tenter le «diable». Le joueur de la JSK, Benyoucef, a été déclaré positif à un contrôle antidopage effectué par la commission antidopage de la FAF. Il est évident que les joueurs qui s’adonnent au dopage pour améliorer leurs performances sportives sont nombreux. Le problème qui se pose, c’est que les tests antidopage sont coûteux. De plus, ils mettent beaucoup de temps avant qu’on puisse avoir une idée sur le résultat du test. A priori, vous n’avez qu’à voir le rendement de certains joueurs sur le terrain pour être fixé sur l’existence ou pas du dopage dans notre championnat national au niveau de son élite. On «triche» sans compter. Car, l’essentiel pour eux, c’est d’augmenter leur potentiel physique. Les joueurs sont ambitieux en «rêvant» d’amasser le maximum d’argent. Un joueur qui est actif sur un terrain en se dépensant énormément sans montrer aucune fatigue reste très demandé par nos clubs. On a remarqué que les tests antidopages ont baissé. Au contraire, la lutte contre ce «fléau» doit être encore plus «féroce».

Hamid Gharbi