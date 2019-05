Championnat Amateur (groupe Est) : Accession de l’AS Khroub en Ligue 2

Une ambiance de feu a marqué, mardi en fin d’après-midi, la commune d’El-Khroub (Constantine), qui a fêté le retour du club de football de la ville, l’Association Sportive d’El-Khroub (ASK), sociétaire de la division nationale amateur (groupe Est), en Ligue 2-Mobilis. Les klaxons de voitures, les banderoles, la joie, le sourire aux lèvres et les chants des supporteurs enfants, jeunes et vieux, ont fait vibrer le centre d’El- Khroub devenu rouge et blanc en début de soirée dans cette collectivité locale, a-t-on constaté.

Les voix des fidèles du club qui ont raisonné dans la ville d’El-Khroub, étaient en ébullition à travers les quartiers de Tanja, la cité des 1.600-Logements, celle des 900-Logements ainsi que le centre-ville.

S’exprimant à l’occasion, le président du club de l’AS Khroub, Dib Maâmar, a déclaré à l’APS que «cette accession en Ligue 2-Mobilis est méritée, car elle vient après un grand et dur travail». Le président de l’AS Khroub qui s’est félicité de cet exploit a remercié par la même occasion les autorités locales et les instances concernées pour les efforts consentis et le soutien apporté au club en vue de réaliser cet objectif. L’AS Khroub a officiellement assuré son accession en Ligue 2 Mobilis après avoir arraché un point précieux lors du match, disputé mardi après-midi, contre le CRB Aïn Fakroun (Oum El-Bouaghi) au stade du chahid Aleg-Abderrahmane et qui s’est soldé par un score de parité (1 but partout).

Ce match, joué à huis clos, a été le théâtre d’une confrontation difficile entre le prétendant à l’accession, l’ASK en l’occurrence, qui a compilé 62 points face un adversaire rude qui pointe à la 10e place du classement avec 35 points. Après avoir nivelé la marque sur un pénalty, inscrit par Mouas Ramzi en deuxième mi-temps, les poulains de l’équipe des rouges et blancs ont su gérer la rencontre, d’autant que les Khroubis n’avaient besoin que d’un simple match nul pour composter leur billet et retrouver la 2ème division de football professionnel, après une absence de 2 ans.

À noter que la 30 ème journée du championnat de division nationale amateur (groupe Est) a été marquée par beaucoup de suspens avant de connaitre le club lauréat de la Ligue 2.