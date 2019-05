Éliminatoires CAN-2019 U23 (3e tour) : Ghana - Algérie le 5 juin à Kumasi et le 9 à Sétif

La double confrontation entre les sélections algérienne et ghanéenne, comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 des moins de 23 ans, aura lieu les 5 et 9 juin, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF). Le match aller aura lieu le 5 juin à Kumasi alors que le match retour est prévu le 9 juin au stade du 8-Mai-1945 de Sétif. En prévision de cet important rendez-vous, la sélection nationale U23 poursuit sa préparation au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger) avec au menu un entraînement quotidien sous la conduite de son sélectionneur Ludovic Batelli. Ce stage de préparation sera ponctué par une rencontre amicale face à un club de la Ligue 1. Les partenaires d'Hichem Boudaoui sont en regroupement depuis samedi jusqu'à mercredi. 23 joueurs ont été convoqués pour ce stage. L'Algérie s'est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée Equatoriale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana a surclassé le Gabon (4-0, 0-0). La phase finale de la Coupe d'Afrique des nations des U-23 aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des Jeux Olympiques Tokyo-2020.



Liste des 23 convoqués :

Sifour Abdelmoumen (USM Alger), Daas Saïd (MC Alger), Khaled Bousseliou (CR Belouizdad), Gatal Oussama (USM Blida), Ben Maarouf Farouk (ASO), Mouali Hamza (Paradou AC), Khacef Naoufel (NA Husseïn-dey), Adoune Tarek (US Biskra), Azzi Imad-Eddine (NA Huseïn-dey), Haddad Mouad (JSM Skikda), Tougai Mohamed (NA Husseïn-dey), Farhi Brahim (JS Saoura), Douar Youcef (Paradou AC), Belarbi Kamel (USM Alger), Hamra Abderrahim (USM Alger), Boudaoui Hichem (Paradou AC), Benhamouda Billel (USM Alger), Boumechra Mohamed Réda (USM El Harrach), Kaibou Abdelkader (ASO Chlef), Saadi Ismaïl (WA Tlemcen), Messaoudi Billel (WA Tlemcen), Benchaa Zakaria (USM Alger), Kadour Cherif Chaker (ASO Chlef).