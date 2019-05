Ligue de football professionnel (AGO) : Adoption à l’unanimité des bilans moral et financier

Les membres de l'Assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP), réunis en session ordinaire (AGO), ont adopté à l'unanimité les bilans moral et financier de l'exercice 2018, mardi au Centre national technique de Sidi-Moussa (Alger).

Les bilans moral et financier ont été adoptés par 32 membres, contre une abstention, alors que l'AG est composée de 39 membres. Les 32 membres présents à l'AG ordinaire sur les 39 que compte l'assemblée ont adopté les bilans et financier avec 32 voix, et une abstention. Les travaux de l'assemblée générale se sont déroulés en l'absence de quelque présidents des clubs professionnels, à l'instar de Cherif Mellal, président de la JS Kabylie, et de Tarek Arama, manager général du CS Constantine, sanctionnés par la Ligue de football professionnel.

La session ordinaire de la LFP a été précédée par une réunion regroupant quelques membres qui ont voulu reporter les travaux de l'AG ordinaire, chose considérée par le patron de l'instance de gestion de football professionnel, Abdelkrim Medouar, comme «illégale». Selon les statuts particuliers de la Ligue de football professionnel, un bureau de gestion des travaux de l'assemblée a été installé, composé des présidents de l'USM Harrach, Mohamed Laib, de l'AS Aïn M'lila, Chedad Bensid et de l'US Biskra, Fares Benaissa.