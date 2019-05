Situation politique : Gaïd Salah réaffirme l'attachement de l'ANP à la voie constitutionnelle

Le vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a mis l'accent, mardi, sur l'attachement de l'ANP à la voie constitutionnelle, à travers l'organisation de l'élection présidentielle dans les "meilleurs délais".

"L'attachement profond du Commandement de l'ANP à la Constitution, cautionnée par le peuple à travers ses représentants au Parlement, émane du fait que tout changement ou amendement de ses dispositions ne relève pas des prérogatives de l'ANP, mais de celles du Président qui sera élu conformément à la volonté du peuple", a déclaré Gaïd Salah dans une allocution prononcée lors d'une réunion d'orientation et suivie, via visioconférence, par l'ensemble des personnels des unités des 4e et 5e Régions militaires, lors du 2ème jour de sa visite à la 5e RM.

Il a affirmé que "cette position de principe est un signe manifeste et constant de la détermination de l'ANP à ne pas s'écarter de la voie constitutionnelle, quelles que soient les conditions et les circonstances, et quiconque prétend le contraire fait preuve d'ingratitude envers l'Armée et ses positions de principe constantes, en particulier ces arrivistes qui ont profité des richesses du pays à bien des égards et veulent aujourd'hui donner des leçons à l'ANP et son Commandement".

"Nous récusons catégoriquement ces comportements opportunistes qui ne servent en rien l'Algérie et ne contribuent aucunement à résoudre sa crise. Aussi, il nous appartient à tous de faire preuve de bon sens et de clairvoyance et d'éviter de s'égarer dans des dédales et des conflits secondaires inutiles qui ne servent nullement l'intérêt suprême de la Nation et qui sont à même de faire perdurer la crise", a-t-il souligné.

Il a ajouté que l'ANP "compte sur tous les citoyens jaloux pour l'avenir de leur pays de conjuguer leurs efforts sincères afin d'aboutir aux meilleurs moyens pour mener le pays vers la paix". "Dans cette optique, et dans le respect de la Constitution et des institutions de l'Etat, il nous incombe d'£œuvrer à réunir les conditions idoines pour l'organisation des élections présidentielles le plus tôt possible, du fait qu'elles constituent la solution idéale pour sortir de la crise, faire face à toutes les menaces et dangers qui guettent notre pays et déjouer les desseins hostiles visant à nous mener vers le vide constitutionnel et entrainer le pays dans les spirales de l'anarchie et la déstabilisation", a-t-il indiqué.

Ce mécanisme constitutionnel, a-t-il poursuivi, "permettra d'élire un président de la République ayant la légitimité et les prérogatives pour concrétiser le reste des revendications populaires légitimes et constitue la règle de base pour que notre pays reprenne le cours du développement et de l'édification".

Le chef d'état-major de l'ANP a rappelé avoir affirmé dans une rencontre précédente que "nous étions en cours de démantèlement des bombes à retardement que le peuple algérien sait pertinemment qui les a plantées au sein de toutes les institutions de l'Etat, et que cette crise, dont nous n'avions guère besoin, a été inventée dans le but de semer les graines de la déstabilisation en Algérie, en créant un environnement propice au vide constitutionnel".

Gaid Salah a indiqué que "ces individus, qui ont intentionnellement causé cette crise, sont ceux-là mêmes qui tentent aujourd'hui d'infiltrer les marches, brandissant des slogans suspects et tendancieux qui incitent à entraver toutes les initiatives constructives permettant le dénouement de la crise. Ils ont ainsi démontré qu'ils sont l'ennemi du peuple, lequel sait pertinemment comment mettre en échec, en compagnie de son armée, ces complots et mener le pays vers un havre de paix".

Concernant la poursuite en justice de "tous ceux impliqués dans le pillage des deniers publics et la dilapidation des richesses du pays, qui fait partie des principales revendications que le peuple a exprimé avec insistance, depuis le début de ses marches pacifiques", le vice-ministre de la Défense nationale a indiqué que les services du MDN "détiennent des informations avérées concernant plusieurs dossiers lourds de corruption, dont je me suis enquis personnellement, dévoilant des faits de spoliation des fonds publics avec des chiffres et des montants faramineux".

"Aussi et partant de notre souci profond de protéger l'économie nationale, les services de sécurité se sont chargés de mettre ces dossiers à la disposition de la justice pour les étudier et enquêter pour poursuivre tous ceux qui y sont impliqués", a-t-il assuré.

Gaïd Salah a souligné que l'ANP "demeurera vigilante, conformément aux revendications insistantes du peuple et de ce que lui confèrent la Constitution et les lois de la République, assumant sa responsabilité face à l'Histoire". "Aussi, le Commandement de l'ANP a donné les garanties suffisantes et s'est engagé à accompagner la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes les contraintes, pressions et diktats, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de comptes", a-t-il ajouté.

Il a relevé que l'ANP "insiste également sur la nécessité d'éviter tout retard dans le traitement de ces dossiers, sous le prétexte de révision des procédures légales, laquelle requiert beaucoup de temps, ce qui donne la possibilité à certains à échapper à la justice". "Il y a lieu d'indiquer que l'opération n'est qu'à son début et, par la grâce de Dieu, notre pays sera assaini définitivement de la corruption et des corrupteurs", a-t-il soutenu.

Au sein de l'ANP, "nous n'avons jamais toléré la corruption, nous étions même les précurseurs dans ce domaine en présentant de hauts cadres militaires par devant la justice militaire, à savoir les anciens Commandants des 1ère, 2e et 4e RM et de la Gendarmerie nationale et l'ancien directeur des services financiers, dont l'implication dans des affaires de corruption a été confirmée par des preuves tangibles", a-t-il poursuivi.

Lors du deuxième jour de sa visite à la 5e RM, le vice-ministre de la Défense nationale a supervisé le lancement de l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles intitulé "Ethabat 2019" (Persistance).

A l'entame et en compagnie du Général-Major Ammar Athamnia, Commandant de la 5e RM, et en présence du Général-Major Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e RM, le général de corps d'Armée a suivi un exposé présenté par le Commandant de la 1ère Division Blindée, directeur de l'exercice, portant sur l'idée générale, le plan et les étapes de son exécution sur le terrain.

Au niveau du polygone de tir de la 5e RM, le chef d'état-major de l'ANP a suivi, de près, les actions de combat menées par les unités participantes à cet exercice démonstratif avec munitions réelles, à savoir les unités organiques et élémentaires relevant de la 1ère Division Blindée, appuyées par des unités aériennes dont des avions de combat et des hélicoptères d'appui-feu, précise le communiqué du MDN.

Cet exercice tactique "qui s'inscrit dans le sillage de la série d'exercices démonstratifs avec munitions réelles exécutés récemment, respectivement au niveau des 4e, 2e et 1ère RM, constitue une occasion pour mettre en exergue les capacités et les aptitudes au combat des cadres et des personnels, ainsi que la maîtrise des moyens majeurs et des systèmes d'armes des différentes catégories de Forces, afin de s'enquérir du niveau de la disponibilité opérationnelle des unités de cette Division et d'entrainer les Commandants d'unités et les Etats-Majors à la coordination des efforts et à la coopération entre les différents corps et Forces".

Ces actions ont été marquées par "un haut sens de professionnalisme à travers toutes les phases de l'exercice et par un niveau tactique et opérationnel très élevé, qui reflète la rigueur en termes de planification, d'organisation et de préparation".

A l'issue de l'exercice et lors d'une rencontre avec les personnels des unités participantes, le général de corps d'Armée a valorisé "les grands efforts consentis tout au long de l'année de préparation au combat", félicitant l'ensemble des participants pour "le succès réalisé sur le terrain à travers l'exécution de cet exercice".

Par la suite, et au niveau de l'Ecole supérieure des Troupes spéciales à Biskra, le général de corps d'Armée a présidé une réunion d'orientation, lors de laquelle il a prononcé une allocution, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels des unités des 4e et 5e RM, où il a affirmé que "le mode de communication qu'il adopte avec les personnels de l'ANP à travers toutes les RM, émane de son souci à leur dispenser toutes les orientations et les recommandations nécessaires, relatives à la préparation au combat des Forces, par l'exécution d'exercices démonstratifs avec des munitions réelles, afin de tester et d'évaluer le niveau de disponibilité et le degré élevé de professionnalisme atteint par nos Forces, ainsi que leur disponibilité permanente à sécuriser nos étendues frontières nationales et les résultats enregistrés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme".

Il a réitéré que le Haut Commandement de l'ANP "veille à l'accompagnement de la justice dans l'accomplissement de ses missions nobles et sensibles, après s'être affranchie de toutes les contraintes et les pressions, loin de toute démarche sélective et conjoncturelle, sans exclure aucun dossier et en se gardant de toute mesure arbitraire ou de règlement de comptes".

