Visioconférence de Ferhat Mhenni à l’université de Tizi Ouzou : Le recteur n’a pas attribué d’autorisation

Le recteur de l’université de Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Ahmed Tessa, a nié hier, toute autorisation du rectorat pour la tenue au niveau de l’auditorium du campus Hasnaoua d’une visioconférence du président du mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), Ferhat Mhenni. «L’administration n’a jamais autorisé cette visioconférence, même si nous restons profondément convaincus de l’importance des débats contradictoires», a indiqué le recteur Ahmed Tessa dans un communiqué rendu public suite à la vive polémique qu’a suscitée cette visioconférence sur les réseaux sociaux. Dans cette déclaration, le professeur Ahmed Tessa a accusé les acteurs de cette polémique «dont beaucoup sont jaloux de l’unité nationale, mais certains ne font que dans l’agitation parce qu’ils n’ont pas réalisé leurs vœux de voir notre wilaya incendiée ou attristée par des dérapages». Le recteur de l’UMMTO a également précisé que «la communauté universitaire (enseignants, étudiants et fonctionnaires) dont je fais partie est consciente et responsable de sa situation», ajoutant que « Nous sommes tous à l’avant-garde des principes républicains de l’unité nationale et nous luttons tous pour une Algérie meilleure, longtemps rêvée par nos martyrs».

Plusieurs médias, des personnalités politiques et des animateurs de la dynamique populaire pour le changement en cours depuis le 22 février ont vivement dénoncé ce qu’ils ont qualifié de «dérive dangereuse» qui a eu lieu à l’intérieur de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou.

B. A.