Le Nouveau wali de Sétif prend ses fonctions : Proximité et complémentarité

C’est en présence de M. Nacer Maskri, le wali sortant que Mohamed Belkateb, nouveau wali de Sétif, a pris hier ses fonctions hier à l’issue d’une imposante cérémonie au siège de la wilaya en présence des autorités civiles et militaires. Une cérémonie à l’issue de laquelle, l’ancien wali ne manquera pas d’exprimer ses félicitations et souhaiter plein succès à M. Mohamed Belkateb, appelant par la même, les responsables et les citoyens à lui tendre la main et lui prêter aide et assistance dans la réalisation des objectifs qu’il s’assigne à la tête de cette importante wilaya. Il soulignera son parcours élogieux en tant que commis de l’état et l’expérience acquise dans le sens de la consolidation de la dynamique de developpement que connait cette wilaya. Autant d’avancées qui ont permis de se hisser à un niveau respectable par la contribution de tous mais qui appellent à redoubler d’ardeur pour abonder sans cesse dans le sens des aspirations des citoyens dira l’intervenant qui mettra à profit cette cérémonie pour remercier tous ceux qui ont contribué de prés pou de loin à de telles réalisations, exprimant ses félicitations à Bouzegza Lounes, secrétaire général de cette wilaya qui vient d’être nommé à la tête de celle de Souk Ahras. Le nouveau wali a rendu hommage à son prédécesseur pour les efforts accomplis et sa place dans la grande famille des collectivités locales, évoquera la dimension historique de cette wilaya et le niveau de développement qu’elle connait, grâce aux efforts déployés par tous ceux qui se sont succédé. «Je suis venu le cœur ouvert et la main tendue pour poursuivre cette dynamique» dira le nouveau wali qui s’affirmera homme de dialogue et ne manquera pas de souligner en cette conjoncture que vit le pays, l’impact de la proximité et de la stabilité dans une démarche fondée sur la fraternité, l’aide et la complémentarité. F. Zoghbi