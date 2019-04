Batna : Découverte d’une ceinture explosive

Un détachement de l’Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale a découvert, le 28 avril, lors d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de la commune d’Oued Chaaba, au sud-est de Batna (5e RM), un sac à dos contenant une ceinture explosive prête à être utilisée, et qui a été détruite sur place. Un autre détachement a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e RM), neuf orpailleurs et saisi divers matériels, tandis qu’un détachement a appréhendé, à In Guezzam (6e RM), un contrebandier à bord d’un véhicule tout-terrain chargé de 1,7 tonne de denrées alimentaires. Par ailleurs, 4 narcotrafiquants en possession de 6,6 kilos de kif traité ont été interceptés par la Gendarmerie nationale, lors de deux opérations distinctes à Bordj Bou Arréridj et Skikda (5e RM), alors que 40 immigrants clandestins ont été arrêtés à Tlemcen et In Salah.