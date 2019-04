Forces de défense aérienne du territoire : Équipements électroniques modernes

Le public est convié à s’enquérir de l’évolution enregistrée par les forces de défense aérienne du territoire, à travers des journées d’information sur ce corps militaire ouvertes hier à la maison de la Culture Moufdi-Zakaria à Ouargla.

S’inscrivant dans le cadre du plan de communication de l’année 2018-2019 arrêté par le haut commandement de l’Armée nationale populaire (ANP), cette manifestation, devant s’étaler jusqu’à mardi prochain, a été ouverte, au nom du commandant de la 4e Région militaire (4e RM), par le commandant régional de la défense aérienne (4e RM), le général Assem Bouakkaz. Le public a eu l’occasion de prendre connaissance des différents matériels et équipements électroniques modernes utilisés par les forces aérienne du territoire, ainsi que des modèles d’armements et de tenues militaires utilisés par ces forces, et des photographies documents retraçant diverses activités de cette arme. Les informations sur les modalités d’accès aux établissements de formation relevant de ce corps militaire et aux spécialités qui y sont dispensées, sont également mises à la disposition du public, notamment les jeunes désireux de rejoindre les rangs de l’ANP.

Ces journées d’information visent à montrer les différentes composantes des forces de défense aérienne du territoire, leur professionnalisme et leurs missions de contrôle et de défense de l’espace aérien du pays de toute menace extérieure, en plus de raffermir les liens Armée-Nation et de s’ouvrir sur la société civile, a indiqué le général Bouakkaz, dans son allocution d’ouverture.