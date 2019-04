Notre Forum reçoit Mme Assoul : « nous avons besoin d’un dialogue sérieux »

«La justice doit être sourde aux appels de la rue et du pouvoir, et faire son travail en toute objectivité», a estimé l’invité du Forum.

Mme Zoubida Assoul, présidente de l’Union pour le changement et le progrès (UCP), qui s’exprimait, hier, à notre forum a estimé que face à une «une crise politique aiguë, il faut des solutions politiques aussi révolutionnaires que cette révolution politique ».

L’ex-porte-parole du mouvement Mouwatana, ainsi que plusieurs sinon la totalité des voix de l’opposition s’élèvent, est certaine que la solution à la crise institutionnelle actuelle ne se trouve pas dans la Constitution et dans son article 102 qui perpétue le système. «Pourquoi parle-t-on de solution constitutionnelle ? Pourtant, c’est ce même pouvoir qui nous a mis dans l’anti-constitutionnalité. Aujourd’hui, nous avons une situation inédite, une légitimité populaire qui est la souveraineté du peuple, et une Constitution complètement caduque». Ce que propose Mme Zoubida Assoul, une direction collégiale pour gérer la transition, à désigner sur la base des critères de l’honnêteté, l’intégrité et le patriotisme. Cette direction pourrait émaner d’une consultation avec la classe politique, ou d’Assises nationales, «mais aussi de la voix du peuple car il n’est plus possible de parler de «tutorat sur le citoyen algérien» et appelant à se donner le temps pour permettre au mouvement de s’organiser afin de désigner ou d’élire ses représentants. «Le citoyen s’est libéré et ne veut plus de tutelle. Cela veut dire qu’il faut qu’on donne la chance et le temps aux Algériens de se rencontrer, débattre, s’organiser et trouver ses représentants pour que ceux-ci puissent transmettre leurs messages et leurs propositions à la classe politique et au pouvoir» estime notre invité.



« Le plus urgent est d’aller vers un dialogue serein. »



Avec quel pouvoir va-t-on dialoguer si l’opposition rejette toute initiative qui vient de ce pouvoir en place ? «Il reste l’institution militaire», répondra Mme Assoul qui estime que, «c’est la seule force actuellement qui a le devoir aujourd’hui, d’accompagner cette période de transition même si je suis de ceux qui estiment que la mission de l’ANP n’est pas et ne peut être politique mais dans cette impasse et ce vide constitutionnel on n’a pas d’autre choix que de lancer un appel a l’armée pour initier et gérer un dialogue serein et montrer des signes de bonne volonté afin de mettre en place un réceptacle de toutes les propositions qui vont émaner de toutes les composantes du peuple.

Ces concertations traceront une feuille de route commune qui va déterminer la durée, les objectifs et les mécanismes de la transition», dira Mme Assoul qui affirme «que le processus révolutionnaire en cours doit servir à la mise en place «de nouvelles pratiques politiques saines, basées sur le débat contradictoire au sein de la société, pour permettre l’émergence de nouvelles idées». L’invité de notre forum rejette de manière catégorique les élections présidentielles prévues pour le 4 juillet prochain. Le plus urgent pour la présidente de l’UCP c’est d’aller «immédiatement vers un gouvernement de compétences nationales, sans couleur politique pour qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt». Ce gouvernement, elle le souhaite avec une composante compétente et plurielle, et souligne son caractère urgent : «C’est très urgent, parce que nous avons un gros problème économique.»



« Je suis pour l’organisation d’Assises nationales pour permettre au peuple de s’organiser. »



A la question de savoir s’il n’est pas temps pour ce mouvement de protestation de désigner ses représentants et sa feuille de route, notre invité répondra qu’«elle n’était pas très favorable a ce que le mouvement soit représenté dans l’immédiat «cette révolution est une belle dynamique qu’il faut renforcer et non étouffer, je sais que les jeunes et les étudiants sont en train de s’organiser de manière admirable laissons leur le temps de le faire. Pour moi, la meilleure manière de structurer cette révolution est d’organiser des Assises nationales pour pouvoir permettre de sortir et de choisir des représentants légitimes»

En attendant Mme Assoul dira que et c’est à nous, classe politique d’être les porte-voix de ces millions d’Algériens qui sortent dans la rue pour exprimer leurs revendications. Réagissant a l’ouverture par la justice des gros dossiers liés a la corruption, la magistrate dira qu’il s’agit là de l’une des revendications du peuple «C’est la politique de l’impunité qui a permi à des hommes d’affaires et hommes politiques de se servir de l’argent du peuple sans être inquiétés et il faut aujourd’hui que ces personnes rendent compte de leurs agissements».

Toutefois la magistrate dira que la justice doit être sourde aux appels de la rue et du pouvoir et doit faire son travail en toute objectivité sans être influencée par cette tension populaire.

«La rapidité des enquêtes préliminaires, le choix des dossiers traités et les décisions de mise sous mandat de dépôt doivent être en conformité avec les lois et ne pas se faire dans la précipitation» dira Mme Assoul qui regrette que le parquet ne communique pas assez et n’informe pas l’opinion public sur la réalité de ces affaires «tout en respectant le secret d’instruction bien sûr !» Pour la magistrate la justice doit se faire en toute sérénité et ne surtout pas s’entourer d’opacité».

Farida Larbi

« l’indépendance de la justice ne relève pas d’une décision politique »

L’ancienne magistrate, avocate près la Cour suprême et présidente de l’UCP, Zoubida Assoul, a mis en lumière, hier, à notre forum, «l’évolution de la justice», précisant que «nous ne pouvons pas avoir une justice indépendante du jour au lendemain», car cette dernière demande entre autres des réformes, une révision des articles de lois et la formation de magistrats ».

Dans ce cadre, la conférencière a mis en exergue que «l’indépendance de la justice est tout un parcours qui nécessite beaucoup d’efforts et ne peut donc pas se faire par une simple décision politique conjoncturelle». Après avoir responsabiliser les médias sur les concepts utilisé dans leurs écrits, qui essayent à chaque occasion d’«anticiper» les évènements d’actualité, l’ancienne magistrate a appelé les journalistes à faire la part des choses entre l’implication d’une personne dans des affaires de corruption et sa condamnation». Dans le même cadre, Mme Assoul a insisté sur la «sérénité » de la justice dans le traitement des affaires judiciaires, précisant que cette institution «ne doit pas subir aucune pression de qui que ce soit, ni de la rue ni de personne d’autre», appelant à éviter « tout ce qui se dit de bouche à oreille ».

H. Hichem