Opération « mains propres » : Comparution de MM. Hamel et Loukal

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, a comparu hier devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger pour être auditionné dans des affaires de «dilapidation de deniers publics».

La brigade des investigations de la Gendarmerie nationale avait procédé, la semaine dernière, à la remise de convocations avec PV à l'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et au ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Loukal, pour comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed. MM. Ouyahia et Loukal, ont été convoqués par le tribunal «pour dilapidation de deniers publics et de privilèges indus».

Par ailleurs, l'ancien Directeur général de la sûreté nationale (DGSN), le général-major Abdelghani Hamel, a comparu devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance de Tipasa dans une audience, dans le cadre des enquêtes ouvertes sur des affaires de corruption, a-t-on noté. Au milieu d'un dispositif sécuritaire renforcé et une foule de journalistes, l'ancien DGSN a comparu, individuellement, devant le juge d'instruction près le tribunal de première instance à Tipasa. La cour de Tipasa a ouvert une enquête judiciaire sur des affaires de corruption relatives à «des activités illégales» et «trafic d'influence», a-t-on appris de sources judiciaires. Les abords du tribunal ont vu affluer une marée de citoyens scandant des slogans contre la corruption, réclamant la justice et la lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Abdelghani Hamel a quitté le tribunal après une audience de près de deux heures devant le juge d'instruction. Aucune accusation ne lui est portée en cette première audience devant se poursuivre dans les prochains jours, a-t-on signalé de source judiciaire.

