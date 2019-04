En dépit des mises en garde des médecins traitants : 92% des malades chroniques fidèles à la pratique du jeûne

Est-il permis aux malades chroniques de jeûner ? C’est là une question récurrente qui revient à la veille de chaque mois de Ramadhan. Nombreuses sont à cet effet les personnes qui sollicitent aussi bien les imams que les médecins traitants, même si ces derniers sont les seuls habilités à trancher la question pour dire si tel patient peut jeûner où pas.

Malgré les interdictions des spécialistes, 92% des Algériens souffrants de maladies chroniques font le carême. C’est ce qu’a révélé, hier, la sous-directrice au ministère de la Santé, chargée des maladies non transmissibles.

S’exprimant, lors d’une journée d’information au profit des journalistes sur le thème du «Ramadhan et santé», le docteur Djamila Nadir a indiqué que les Algériens se classent en première position dans le monde musulman en matière d’observation de jeûne, et fait savoir que le poids des maladies non transmissibles, notamment le diabète et l’hypertension, «pèse beaucoup» sur le système de santé. «Ce sont deux maladies qui présentent un grand risque de complications pendant ce mois béni», a-t-elle admis, en ajoutant que si ces pathologies ne sont pas prises en charge de façon «correcte» pour se préparer à jeûner, elles peuvent induire à des complications «fâcheuses».

Pour la spécialiste, on assiste actuellement à une augmentation «très importante» du nombre de diabétiques en Algérie, précisant que la prévalence dans la population âgée de 18 à 69 ans représente 14,4%.

Et d’ajouter que l’hypertension représente, à elle seule, 23% de la population. «Si on rapporte ces chiffres à la population âgée de plus de 60 ans, on retrouve que 70% d’entres eux sont hypertendus et plus de 35% sont diabétiques», a-t-elle révélé.

Le Dr Nadir avance, également, le taux de 9% de la population qui est en prés-diabète et fait remarquer que les changements des habitudes alimentaires pendant le mois de Ramadhan est la période la «plus propice» de passer vers le statut de diabétique confirmé. Selon elle, c’est la raison pour laquelle il faut prendre les mesures nécessaires pour optimiser leur prise en charge, en particulier durant le mois de Ramadhan.



Alimentation équilibrée, auto-surveillance et un bon sommeil sont recommandés



«Il faut que la population puisse prendre conscience de ces états de fait et prendre les dispositions et éviter ces complications qui peuvent être fâcheuses pour certains malades», a-t-elle noté.

De son côté, le Dr Kamel Kadri, nutritionniste à l’Établissement public hospitalier (EPH) de Birtraria, a souligné la nécessité pour les personnes atteintes de pathologies chroniques «d’adapter» la prise de médicaments avec le jeûne durant le mois béni, et assuré, au passage, que le jeûne est «bénéfique» pour la santé. «Le problème se pose cependant chez certaines personnes atteintes de maladies chroniques, comme l’hypertension artérielle, le diabète et les pathologies cardiovasculaires», a-t-il relevé, en rappelant que le mois de Ramadhan intervient cette année encore en pleine période de chaleurs, et que les journées sont très longues, ce qui représente tout de même un jeûne de 16 heures.

Le spécialiste fera savoir par ailleurs que généralement, le diabète est souvent associé à d’autres maladies, ce qui nécessite la prise de plusieurs médicaments. Alors comment le malade va-t-il prendre ses médicaments en 8 heures seulement ? s’est-il interrogé. Pour lui, cette situation pourrait être aggravée par la chaleur, la suralimentation et la diminution de l’activité physique. «Ce qui va, certainement, déséquilibrer les malades chroniques, d’où la nécessité pour eux de se référer au médecin traitant qui est seul habilité à dire que tel patient doit jeûner ou pas», a expliqué le Dr Kadri qui insiste sur l’importance de l’auto-surveillance et le contrôle régulier des malades qui ont l’autorisation de leur médecin traitant de jeûner.

Le nutritionniste souligne par ailleurs l’intérêt d’une alimentation «équilibrée» et d’une «bonne» hygiène de vie, notamment durant ce mois, pour éviter toute éventuelle complication. Dans sa communication portant sur les troubles du sommeil et le Ramadhan, le docteur Hafida Attafi, spécialiste à l’EPH de Birtraria, a relevé la nécessité de «respecter» les heures du sommeil nécessaires, soit 6 heures par jour. «Le sommeil est essentiel pour le corps humain, il permet de se préparer de nouveau pour entamer une nouvelle journée», a-t-elle expliqué, se référant aux statistiques du Centre national de prévention et de sécurité routières qui précisent que sur les 22.991 accidents de la circulation enregistrés en 2018, près de 3.380 sont dus à la baisse de vigilance. «D’où l’intérêt de bien régler l’horloge du sommeil, notamment durant ce mois béni, pour être vigilant pendant la journée», a recommandé la spécialiste.

Kamélia Hadjib