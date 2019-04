M. Arkab reçoit les ambassadeurs de Russie et de Hongrie des marchés pétroliers à l’étude

Le ministre de l’Energie, M. Mohammed Arkab, a reçu hier à Alger l’ambassadeur de Russie, Igor Beliaev.

Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, qualifiées d’excellentes et évoqué les perspectives de leur renforcement et ont relevé les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures, les énergies nouvelles et renouvelables et la formation. Les perspectives des marchés et des industries gazières dans le monde ont aussi évoquées tout comme la mise en œuvre de la feuille de route pour implémenter l’institut de recherche du gaz en Algérie tel que décidé lors du 4e Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du Forum des Pays Exportateurs de Gaz, tenu le 24 novembre 2017 à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie.

Les parties ont enfin évoqué l’évolution des marchés pétroliers et ont salué le processus de dialogue entrepris entre pays OPEP et Non OPEP pour leur stabilisation à moyen et long termes.

Le ministre a aussi reçu l’ambassadrice de Hongrie, Mme Pritz Helga Katalin, pour passer en revue les relations de coopération dans les domaines de l’énergie et des hydrocarbures. Les entretiens ont également mis en avant les opportunités d’investissement et les échanges d’expérience dans différents domaines dans lesquels il existe des opportunités de développer des partenariats, des échanges d’expérience et des solutions à des préoccupations communes, notamment en matière de formation et de transfert de savoir-faire.