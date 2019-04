Session extraordinaire de l'ALECSO : M. Belaabed à Nouakchott

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a pris part hier à Nouakchott (Mauritanie), aux travaux de la 7e session extraordinaire de la Conférence générale de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), indique un communiqué de son département ministériel. M. Belaabed prend part en qualité de président de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science, à cette session extraordinaire consacrée à la désignation du nouveau directeur général de l'ALECSO. M. Belabed s'est entretenu, hier, avec la ministre mauritanienne de l'Education nationale et de la Formation professionnelle Mme Magboula Mint Bourdid, en marge des travaux.