Droits de l'homme en Algérie : de nombreuses évolutions

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a indiqué hier avoir observé en Algérie, depuis 2015, de "nombreuses évolutions institutionnelles et normatives". Dans son arrêt rendu sur l'affaire du condamné algérien A. M. pour terrorisme, publié hier, autorisant son expulsion vers l'Algérie, la Cour prend note, dans son jugement, de la révision de la Constitution, en 2016, et du renforcement de la garantie d’un certain nombre de droits et libertés fondamentaux. "La même année, le Département du Renseignement et de la Sécurité (DRS) a été dissous. Il avait été désigné en 2008 par le Comité des Nations unies contre la torture comme étant potentiellement à l’origine de nombreux cas de traitements cruels, inhumains et dégradants", rappelle la Cour qui observe que, depuis 2016, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) organise régulièrement pour les officiers de police des formations sur les droits de l’homme. Elle dit avoir constaté que la plupart des rapports disponibles sur l’Algérie ne font plus état, pour les années 2017 et 2018, d’allégations de tortures à l’encontre de personnes liées au terrorisme. Des organisations de défense des droits de l’homme ont déclaré en 2017, a-t-elle poursuivi, "n’avoir aucune preuve de l’existence de traitements contraires à l’article 3 de la Convention" européenne des droits de l'homme.

La Cour a également constaté suite aux mesures d'éloignement du gouvernement français vers l'Algérie et leurs mises à exécution à l’égard de ressortissants algériens en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale, "aucune de ces personnes n’aurait allégué avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorités algériennes". Elle a noté également que plusieurs juridictions des Etats membres du Conseil de l’Europe, après un examen approfondi de la situation générale en Algérie et de la situation personnelle des intéressés, ont récemment conclu à l’absence de risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de renvoi de personnes liées au terrorisme vers ce pays.

"Si certaines caractéristiques de la procédure pénale algérienne peuvent éventuellement soulever des doutes quant au respect du droit à un procès équitable, elles ne permettent pas à elles seules de conclure à l’existence d’un risque général de mauvais traitement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, pour telle ou telle catégorie de personnes", a-t-elle relevé, concluant que la situation générale en matière de traitement des personnes liées au terrorisme en Algérie n’empêche pas, en soi, l’éloignement du requérant