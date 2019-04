Protestation devant l’usine Youkous de Tébessa : 15 blessés dans la commune de Hammamet

Quinze personnes ont été blessées à divers degrés, consécutivement à des altercations enregistrées dimanche, lors d’un mouvement de protestation devant l’usine d’eau minérale Youkous, dans la commune de Hammamet (20 km au nord de Tébessa), selon un nouveau bilan de la Protection civile. Trois travailleurs de l’usine ont été grièvement blessés, présentant des brûlures provoquées par l’incendie qui avait ravagé l’usine ; ces travailleurs ont été secourus sur place avant d’être évacués vers les structures sanitaires. Parmi les manifestants, 12 personnes ont été également blessées suite à des tirs à balles réelles et à une bousculade qui a eu lieu après le déclenchement de l’incendie. Les blessés, évacués à l’établissement hospitalier Dr. Youcef-Boutarfa, sont retournés chez eux après avoir reçu les soins nécessaires. Un important incendie avait ravagé, dimanche soir, l’usine, consécutivement à des manifestations de citoyens réclamant l’amélioration de l’approvisionnement en eau potable. Une vive tension a alors été enregistrée entre les manifestants et les propriétaires de l’usine, se soldant par des tirs à balles réelles, après que les protestataires eurent brûlé des pneus et une citerne d’eau, et c avant que les flammes ne s’étendent à toute l’usine. De leur côté, les éléments de la Gendarmerie nationale et les forces anti-émeutes sont intervenus pour disperser les protestataires.