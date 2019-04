Encadrement du Hadj et de la Omra : Séminaire d’orientation religieuse

Un séminaire de formation sur l’orientation religieuse en matière de hadj et de omra a été organisé, hier au Cercle national de l’Armée à Alger, en vue d’assurer un meilleur encadrement de la saison. Intervenant à cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a mis en avant «l’importance de l’adhésion au système intégré servant cette pratique religieuse». Lors de cette rencontre, organisée par l’Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), en coordination avec la faculté des sciences islamiques de l’université d’Alger, le ministre a déclaré que «l’Algérie traverse une conjoncture particulière», d’où l’impératif pour les responsables en charge du hadj de «donner une belle image de l’Algérie et d’être à la hauteur de la responsabilité qui leur est confiée». De son côté, le directeur de l’ONPO, M. Youcef Azouza, a fait savoir que cette rencontre «vise le renforcement de la coopération entre le ministère, les établissements relevant du secteur et l’Université en matière d’échange d’expériences et de recherche de solutions jurisprudentielles concernant nombre de questions liées aux rites du hadj». Ce séminaire de formation au profit d’imams et du Comité de la Fatwa a pour objectif également l’examen des différents avis religieux s’appuyant au référent religieux en vue de décréter des fatwas en matière d’accomplissement des rites du hadj.