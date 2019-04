En prévision de Ramadhan : Netcom mobilise 4.500 agents

L’entreprise de collecte et d’enlèvement des déchets domestiques de la wilaya d’Alger, Netcom, va mobiliser quelque 4.500 agents d’hygiène et près de 360 camions et équipements modernes, en vue de réduire, sinon éradiquer la prolifération des dépôts anarchiques d’ordures dans certains quartiers de la capitale, durant le mois de Ramadhan, et ce conformément au programme arrêté.

Dans une déclaration à la presse, la chargée de communication de l’entreprise Netcom a affirmé que tous les moyens humains et matériels seront mobilisés pour la mise en exécution du programme spécial, d’autant que les quantités de déchets durant la période de l’Aïd augmente d’une manière très importante. «Parmi ces moyens, on cite des balayeuses électriques et machines mécaniques, ainsi que des centaines de bacs de différents volumes destinés au tri sélectif, ce qui va permettre une gestion optimale et un transport facile vers le centre d’enfouissement technique de Hamici, à Zéralda», a expliqué Nassima Yakoubi.

Il faut dire que le volume des déchets ménagers augmente considérablement durant le mois béni, qui est le mois de la consommation par excellence. À cet effet, il est enregistré la collecte de 1.700 tonnes/jour par rapport aux autres périodes où une quantité de 1.100 tonnes/jour est collectée, soit une hausse de 600 tonnes (près de 30%) de plus.

Les agents d’hygiène sillonneront donc les quartiers et les ruelles des 26 communes dont l’entreprise assure la gestion, particulièrement durant les nuits, en vue de limiter l’accumulation des ordures, source de propagation des maladies. Ces équipes devront assurer des rotations de 4 à 6 fois par jour dans les quartiers d’Alger, les nettoyer, collecter et transporter les déchets aux centres d’enfouissement technique, et ce de 22h à 13h.

«Le plan prévoit en outre de doubler le nombre de bennes à ordures au niveau des points noirs, a-t-elle détaillé», précisant que les marchés de proximité et les espaces commerciaux bénéficieront d’opérations de nettoyage. Des équipes y seront à cet effet affectées pour l’enlèvement des ordures, avec deux passages qui seront assurés, au quotidien, pour maîtriser la situation, notamment au niveau des marchés de Baba Azzoun, Bab El-Oued, la place des Martyrs et La Casbah. Aussi, un programme de sensibilisation des citoyens au gaspillage des produits alimentaires, le pain en particulier, est également tracé par l’entreprise. Une campagne de sensibilisation encadrée par des agents sera lancée durant le mois de jeûne à travers 26 communes, surtout celles à forte concentration de population.

Évoquant le gaspillage du pain durant le mois de Ramadhan, l’intervenante a souligné que ce phénomène a pris de l’ampleur, ces dernières années, indiquant que «Netcom collecte quotidiennement plus de 7 tonnes de pain».

Elle a mis en avant les efforts consentis ces dernières années par l’entreprise pour ancrer la culture de la collecte sélective auprès des citoyens des communes à forte densité de population.

Pour faciliter la sélection des déchets, Netcom a doté les quartiers de 250 bennes blanches pour la collecte de pain, déplorant que des quantités considérables sont jetées sur les routes et les points de ramassage.

Nassima Yakoubi a appelé, à cette occasion, les citoyens à «faciliter» la tâche de leurs agents en respectant les horaires et les sites destinés au dépôt des déchets, et déploré le manque de civisme de citoyens qui jettent les ordures anarchiquement et ne respectent pas les horaires de collecte, entravant ainsi le travail des agents et provoquant l’amoncellement des déchets.

Créée en 1995, Netcom est une société qui s’occupe du nettoiement et de la collecte des ordures ménagères au niveau des grandes communes d’Alger.

Sarah A. Benali Cherif