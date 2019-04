Education nationale : Un fichier national pour les logements de fonction

Le ministère de l’Éducation nationale a décidé de créer un fichier national consacré aux logements de fonction des travailleurs du secteur. Il a déjà été procédé, dans ce cadre, à l’entame de l’opération, en recensant tous ces logements, qu’ils soient situés dans l’enceinte même des établissements scolaires ou plus loin.

La décision a, en fait, pour objectif d’optimiser la gestion du dossier, en toute transparence, et, partant, l’octroi des décisions d’attribution aux bénéficiaires qui attendent impatiemment d’occuper ces espaces le plus tôt possible. Cette opération permettra, d’autre part, d’identifier l’ensemble des logements d’astreinte du secteur, notamment ceux qui restent aujourd’hui toujours habités par des retraités. N’étant plus en poste, ces derniers ne bénéficient donc plus au droit de logement de fonction, pourtant nombreux sont ceux qui refusent de quitter les lieux, arguant du fait qu’ils ne sont propriétaires d’aucune habitation.

Il faut dire qu’une fois établi, ce fichier national électronique aura moult avantages, et sera, par voie de conséquence, à même de garantir une meilleure organisation de distribution des logements. Le fichier inclura, notamment l’identification de tous les logements de fonction du secteur répartis à travers le territoire national.

On sera en mesure d’avoir non seulement de connaître les occupants et leurs fonctions exactes, mais aussi le nombre d’années restantes aux bénéficiaires avant qu’ils ne puissent libérer les lieux. Même les nouveaux enseignants qui nécessitent un logement et qui sont ainsi concernés par ce service seront clairement identifiés. Bien évidemment, il est tenu en compte, dans ce cadre, du classement des priorités, ainsi que des cas imposés par l’urgence de relogement.

Le recensement des habitations est par ailleurs un préalable à une étude prospective permettant de savoir avec précision, combien faut-il de logements à construire à l’avenir, pour pouvoir répondre à la demande exprimée par les enseignants, notamment. Ils travailleront ainsi en toute quiétude et dans des conditions optimales.

Autre information de taille qui intéresse le secteur de l’Éducation nationale, en ce moment marqué par les préparatifs relatifs aux examens nationaux de fin d’année, elle concerne l’association nationale des parents d’élèves qui appelle le ministère à «réfléchir» à une deuxième session du baccalauréat. L’Association nationale des parents d’élèves a en effet «exhorté le ministère de l’Éducation à réfléchir à l’organisation d’une deuxième session du baccalauréat, cette année, et ce compte tenu de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays et ses répercussions directes sur le moral des élèves et leur réussite scolaire», a indiqué un communiqué de l’association. L’association soutient que dans le cas où cette suggestion est validée, elle devra «rassurer les parents d’élèves, étant un facteur essentiel qui contribue à l’édification du maillon de coordination entre les partenaires de la communauté éducative et les parents d’élèves qui aspirent à réaliser l’intérêt de l’élève».

Soraya Guemmouri