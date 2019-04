AADL 2001-2002 : Un garant pour les souscripteurs âgés de plus de 60 ans

Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a décidé d’un nombre de mesures urgentes au profit des souscripteurs au programme AADL de 2001 et 2002, dont l’âge a dépassé 60 ans et qui ont pris possession de leur logement. Ces mesures consistent à réduire l’apport mensuel du prix du logement versé par ces souscripteurs, estimé entre 40.000 et 50.000 dinars, ainsi que pour les souscripteurs âgés de plus de 70 ans qui versent quant à eux des mensualités qui varient entre 70.000 et 100.000 dinars.

En effet, selon le directeur général de l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL), Saïd Rouba, des instructions ont été données à tous les services et directeurs régionaux de l’AADL, afin d’appliquer la mesure visant à réduire cet apport mensuel, qui dépasse largement leurs maigres revenus, notamment du fait que ces derniers, qui étaient des fonctionnaires et salariés au moment du dépôt de leur dossier, sont devenus des retraités depuis, avec des pensions réduites.

Cette mesure consiste à introduire un membre de la famille du souscripteur dans le cadre de la «kafala», ce qui permettra de partager le coût mensuel à payer entre le souscripteur et le parent garant. La nouvelle disposition permettra de réduire les versements mensuels entre 15.000 et 20.000 dinars par personne.

Il faut dire que nombreux sont les souscripteurs nés avant 1948 qui se trouvent dans une situation inconfortable, à cause des nouvelles dispositions pour le règlement mensuel des logements de cette catégorie.

Certains parmi eux ont été notifiés par les services concernés, quant au fait qu’ils doivent régler la totalité du reste à payer, dans un délai de deux ans. En effet, un critère de l’AADL impose aux souscripteurs de s’acquitter du montant global du logement avant l’âge de 70 ans.

Pour ces cas-là, il y a eu, en quelque sorte, le non-respect d’une clause, et pour cause il aurait fallu tenir compte du retard de 5 années dans la livraison des logements, ce qui aurait pu éviter cette situation dramatique aux personnes âgées, et notamment celles qui boucleront leurs 70 années en 2020, soit d’ici pratiquement une année. Autre désagrément pour ces retraités, dont la pension leur permet tout juste de tenir la fin du mois, ceux-ci ont reçu une quittance pour régler deux mois de mensualités à raison de 50.000 DA/mois, soit une somme de dix millions de centimes, autant dire que certains souscripteurs (les septuagénaires) de logement AADL ont, désormais, du souci à se faire. Le seul espoir qui leur reste, c’est d’établir un échéancier de règlement, qui tient compte du revenu de cette catégorie de personnes, pour qu’elles puissent garder leur habitation. Dans cette perspective, l’AADL a eu à prendre en compte plusieurs options et à étudier les différents choix de mesures à prendre pour garantir le paiement de la totalité du prix du logement. Les associations des souscripteurs AADL avait proposé à l’agence d’exiger du souscripteur, soit une assurance remboursement en cas de décès (assurance vie), soit une caution solidaire d’un membre de la famille qui se porterait garant du remboursement du prix du logement en cas de défaillance du souscripteur.

Il est utile de rappeler que l’AADL avait, au début, rejeté les dossier des souscripteurs de 2001 et 2001 retraités et des ayants droit, avant de revoir cette décision et d’accepter la mise à jour de leur dossier. En effet, un décret exécutif complétant le décret exécutif n° 01-105 du 23 avril 2001 fixant les conditions et modalités d’acquisition, avait signé, le 15 octobre 2014, dans le cadre de la location-vente, de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tout autre financement permettant le règlement par anticipation de la totalité du prix des logements AADL.

Les modifications apportées par le décret exécutif n° 14-288 au décret de 2001 portent essentiellement sur deux articles touchant, notamment les souscripteurs AADL retraités. L’article 8 a été complété afin d’autoriser les bénéficiaires des logements AADL de procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement AADL restant.

Ce qui veut dire que les souscripteurs retraités ou en âge avancé demandeurs d’un logement AADL peuvent procéder au paiement de l’intégralité du prix du logement juste après le paiement de la première tranche, même si le logement n’est pas encore attribué. Bref, force est de constater que le secteur de l’Habitat multiplie les mesures en faveur des souscripteurs de plusieurs formules, afin de leur faciliter l’accès à l’acquisition d’un logement décent.

Salima Ettouahria