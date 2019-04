Sélection des sociétés privées de gardiennage : Régie par le code des marchés publics

La sélection des sociétés privées de gardiennage est régie par le code des marchés publics, a rappelé hier Algérie Télécom en réaction aux sit-in observés par certains agents de sécurité pour réclamer leur recrutement. «Algérie Télécom est une entreprise activant dans le domaine des télécommunications et ne dispose nullement de mécanismes d'exercice de l'activité de gardiennage et de sécurité, et c'est ainsi qu'elle a procédé à la sélection de sociétés de gardiennage spécialisées pour assumer cette tâche, conformément à la réglementation en vigueur», a précise l'entreprise dans un communiqué.

Cette mise au point fait suite «aux revendications soulevées par nombre d'agents des sociétés de gardiennage liées par des contrats à Algérie Télécom, notamment celles ayant trait à leur intégration au sein de l'entreprise, et aux informations relayées par certains médias à travers les réseaux sociaux», précise le communiqué.

A l'instar de plusieurs entreprises, «Algérie Télécom a conclu des contrats avec des sociétés de gardiennage, publiques et privées, afin de garantir la sécurité de ses sièges répartis dans les 48 wilayas du pays», souligne la même source qui évoque «trois conventions signées avec trois sociétés de gardiennage».

Les actions de protestation observées par des agents de sécurité n'ont aucun lien avec Algérie Télécom, qui n'est pas concernée directement par leur recrutement, indique Algérie Télécom qui fait savoir qu'elle a demandé aux responsables de ces sociétés de prendre les mesures nécessaires en vue d'améliorer les conditions socio-professionnelles de leurs employés conformément au cahier de charges et aux clauses contractuelles.