Sécurité routière : Des moyens banalisés déployés

Les unités de sécurité routière de la Gendarmerie nationale ont enregistré durant l’année dernière, 21.991 interventions effectuées sur leur territoire de compétence, en utilisant les moyens banalisés, durant lesquels ils ont enregistré 4.744 délits et 140.636 infractions liées au code de la route.

Durant le 1er trimestre de l’année 2019, les unités de la gendarmerie nationale ont également effectué 4.783 interventions durant lesquelles 837 délits et 22.231 infractions liées au code la route ont été enregistrés.

En effet, dans l’objectif de limiter et mettre fin aux accidents de la route, à travers l'action de sensibilisation, le Commandement de la Gendarmerie nationale (CGN) a opté pour l'élargissement de l'emploi des moyens banalisés pour que le nombre des groupements territoriaux équipés avec ce genre de moyens (véhicules et motocyclettes banalisés de la Gendarmerie nationale) atteigne 31 Groupements territoriaux, indique un communiqué de la cellule de communication du CGN.

Ces moyens avec lesquels les unités spécialisées dans la sécurité routière ont été dotées progressivement, constituent la suite d'une série de mesures et d'efforts fournis par le Commandement de la Gendarmerie nationale pour lutter contre le fléau des accidents de la route et les pertes qu'elles peuvent engendrer en termes de vies humaines et des biens, ajoute le même communiqué.

Selon la Gendarmerie nationale, «l'action de ces brigades mobiles se déplaçant en motocyclettes et en véhicules banalisés consiste à rechercher et réprimer les infractions constatées en plein trafic routier et contrôler les agissements des conducteurs, tandis que les enfreignant sont interceptés par des gendarmes en tenue réglementaire pour contrôle et le relever les contraventions».

Ce service a pour principal objectif de limiter les comportements dangereux et les infractions les plus répandues telles que l’excès de vitesse, les manœuvres dangereuses, le non-port d'équipements de sécurité, l'utilisation manuelle du téléphone portable, la circulation excessive sur la file de gauche, la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence, le non-respect des panneaux de «Stop», et la circulation sur la ligne continue.

Pour rappel, l'action banalisée des unités de sécurité routière de la Gendarmerie nationale a été entamées depuis 2014.

Celle-ci a eu un impact positif sur les usagers de la route, ce qui a permis d'enregistrer une baisse des accidents de la circulation et de certaines infractions habituelles liées aux comportements des conducteurs et usagers de la route.

Ainsi, le Commandement de la Gendarmerie nationale a admis pour l'élargissement de l'emploi de ces moyens pour le reste des unités disséminées sur l'ensemble du territoire national et qui touche actuellement 31 Groupements territoriaux, en attendant de généraliser cette opération à toutes les unités territoriales de sécurité routière de la Gendarmerie nationale.

M. Mendaci