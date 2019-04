Gendarmerie nationale : L’application « Tariki » sur Facebook

Dans sa démarche tendant à améliorer son service public en matière de sécurité et de prévention routière, le Commandement de la gendarmerie nationale vient d’innover en procédant à la création sur l’espace Facebook d’une page spéciale dédiée à l’information routière accessible à l’adresse «Facebook.Tariki».

D’une application disposant de son propre site depuis 2016, Tariki vient donc d’investir les réseaux sociaux dans l’objectif évident de mieux la vulgariser auprès des automobilistes. Ce qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du travail de proximité à destination des citoyens» indiquent des cadres de l’institution de la Gendarmerie lors d’une rencontre avec la presse, hier, au siège de l’Ecole supérieure de cette institution du corps d’armée à Zeralda, à l’ouest d’Alger. Ils ont en effet mis l’accent sur l’utilité de ce nouveau service disponible sur Facebook. Ceci d’autant plus que l’application Tariki permet d’accéder à toutes sortes d’informations sur l’état du trafic routier, en sus de celles liées aux conditions climatiques. Elle à déjà montré son efficacité en termes de réduction des accidents de circulation. En atteste en effet la tendance baissière des de ce genre de sinistres de 2015 à 2018 où il a été enregistré une diminution de 58,53%, précise-t-on de même source. Sur l’espace Facebook, Tariki se veut être un canal supplémentaire permettant d’obtenir des informations en temps réel ainsi que d’autres données utiles aux usagers de la route en vue de renforcer leur conscience et consacrer de surcroît une prévention autrement mieux optimisée sur nos routes. Il est précisé à ce titre que le portail Facebook.Tariki est géré par des cadres du Centre d’information et de la prévention routière de la Gendarmerie nationale aux compétences techniques avérées. Sur un autre volet, la présence de journalistes conviés hier à l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale (ESGN) de Zeralda a constitué une opportunité pour le responsable de cette infrastructure, le colonel Bedjaoui El-Haouas de faire une présentation succincte sur ses missions et son organisation inscrites au diapason de l’action qu’assure la Gendarmerie nationale en rapport avec la sécurisation du pays contre les différentes formes de criminalités et de crimes organisés ainsi qu’en matière de protection des biens publics et privés. Le colonel Bedjaoui a mis en exergue dans ses propos le rôle catalyseur des compétences mobilisées au niveau de cette école, y compris sur le plan pédagogique.



Une formation de qualité ouverte sur l’université



D’une capacité d’accueil de 1.825 places, l’ESGN assure en effet aux personnels officiers de la Gendarmerie une formation de licence LMD en droit et sécurité publique, une formation spécialisée aux futurs officiers de police judiciaire, des cours et des stages de perfectionnement, des cours d’état-major et notamment un Master en Science criminelle LMD. Autant de domaines de savoir et d’acquisition d’aptitudes professionnelles qui dénotent, indique le conférencier, «de l’attention particulière allouée par le Haut commandement de l’ANP à l’appareil de formation en général, et plus particulièrement celle prodiguée au sein des écoles supérieures. Il affirme en outre que la maîtrise des technologies est au cœur des différents programme de formation en vue, dit-il de répondre aux différentes exigences opérationnelles et de garantir un personnel officier hautement qualifié et spécialisé, et surtout imprégné des valeurs de la nation dans l’accomplissement de ses missions avec professionnalisme et dévouement. Il insiste aussi sur l’efficient de la coopération avec d’autres milieu de savoir que sont l’université et d’autres espaces académiques.

A ce sujet, le colonel Amoura Tayeb, directeur des Ecoles de la Gendarmerie nationale fournira plus de détails, précisant que cette institution de corps d’armée garantit également à son personnel des cursus de formation et certaines spécialités au niveau des universités. «Plus de 120 cursus de formation de diverses spécialités sont assurés pour l’ensemble du personnel de la gendarmerie», a-t-il révélé, informant par ailleurs que la même institution de sécurité publique dispose de 13 écoles de formations réparties sur le territoire national et qui accueillent régulièrement des stagiaires de plusieurs nationalités arabes et africaines.

A noter qu’une visite guidée des différents départements dont dispose l’Ecole supérieure de la Gendarmerie a été initié, à l’occasion, au profit des journalistes.

