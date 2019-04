Produit «Sihati» destiné aux particuliers et aux familles : L’assurance santé effective chez Caarama

Caarama assurance a lancé, hier à Alger, un produit baptisé «Sihati», portant assurance santé destinée aux particuliers et aux familles en Algérie. Novatrice et innovante, comme l’a qualifié, le Pdg de la compagnie, cette offre, désormais effective, débute de 600 DA/mois pour la formule individuelle, et 500 DA/mois et par membre pour la formule famille. Des remises pouvant atteindre les 20% sont accordées pour une souscription collective.

Une gamme de produits déclinée en trois variantes est proposée aux salariés, non salariés, professionnels libéraux, commerçants, artisans… ainsi que les personnes sans couverture sociale et leurs familles. Même la communauté algérienne établie à l’étranger est éligible à cette offre. Seule condition : les soins se font en Algérie. La compagnie, précise Amar Meslouh, s’engage à couvrir des frais allant respectivement jusqu’à 300.000 DA, 500.000 DA, et 800.000 DA, pour les gammes Silver, gold et platinium. Plus explicite, il indique que les prestations de base touchent aux analyses médicales, à l’imagerie médicales, à la chirurgie et à l’hospitalisation, tandis que les prestations optionnelles sont étendues à la maternité, avec une prise en charge des soins prénatals, les frais d’hospitalisation et ceux de la césarienne, ainsi que les frais (jusqu’à 60.000 DA) de séjour à la clinique, ainsi que les cas de décès, d’invalidité, des maladies graves(12 sont sélectionnées), ainsi que l’assistance médicale. Prochainement, ajoute M. Meslouh, la souscription se fera en ligne, et l’offre sera élargie aux soins dentaires et optiques, annonçant que nombre de packs seront proposés en fonction des budgets. Ces prestations, explique M. Meslouh, sont prises en charge par «un réseau d’une centaine de cliniques conventionnées, de laboratoires d’analyses médicales et de centres d’imagerie couvrant le territoire». Avec ce produit, les nouveautés jouent des coudes.

La plus édifiante est que l’assuré peut bénéficier d’un deuxième avis médical à l’étranger. Notons, par ailleurs, que Caarama était la première dans le lancement de l’assurance maladies redoutées en 2015. Elle était également pionnière dans lancement du portail d’assurance en ligne, la commercialisation des assurances voyage à travers le réseau des agences bancaires du CPA, ainsi que le développement de la seule application mobile dans les domaines des assurances. Créée en 2011, Caarama assurances a connu une croissance à un rythme soutenu, comme en témoigne un chiffre d’affaires qui a doublé en six ans passant de 930 millions à plus de 2.13 milliards de dinars en 2017, et des placements financiers de 6.1 milliards de DA.

Fouad Irnatene