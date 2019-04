Groupe d’aciérie Tosialy : Reprise de l'activité

Le groupe d’aciérie Tosialy, situé dans la zone d’activités de Bethioua (est d’Oran), a repris hier ses activités après un arrêt de 28 jours suite à un mouvement de protestation des travailleurs, a-t-on appris du directeur de wilaya de l’industrie et des mines.

La reprise de la production au sein de ce complexe, fruit d’un investissement d’un opérateur turc en Algérie, intervient après que la direction de ce groupe ait trouvé un dénouement en collaboration avec des directions locales liées à l’activité économique, a indiqué M. Abderrahim Khaldoun. Le complexe, avec ses trois unités productives employant 4.000 travailleurs, a connu un arrêt d'activité suite à une grève sur la base de revendications socio-professionnelles. La Direction du complexe a commencé à régler la situation des travailleurs en confirmant d'anciens contractuels, en augmentant les salaires à hauteur de 15 %, en créant une convention collective et en permettant aux travailleurs réunis en assemblée générale d’élire leur section syndicale, a fait savoir M. Khaldoun. Les travailleurs du groupe ont observé plusieurs sit-in ces derniers jours, dont deux devant le siège de la wilaya d'Oran dimanche et lundi. Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi a reçu les représentants des travailleurs pour tenter de contribuer à résoudre des problèmes exprimés. Parmi les cas soulevés celui de 39 travailleurs du complexe de Tosyali ayant fait l'objet de licenciement après leur comparution, les semaines dernières, devant le conseil de discipline.

L’APS a contacté des responsables de l’usine à ce sujet, mais en vain. Selon des sources de la wilaya d’Oran, la possibilité de revoir les décisions de sanction à l’encontre de ces travailleurs «est envisageable». Par ailleurs, une source responsable des services de la gendarmerie nationale a affirmé que contrairement à ce qui a été rapporté, notamment sur les réseaux sociaux, «aucune affaire de corruption n’a été traitée à ce jour concernant l’activité de ce groupe», expliquant que les éléments de la gendarmerie nationale ont agi pour maintenir l’ordre et la sécurité en arrêtant quatre personnes ayant perturbé la reprise de l’activité du complexe.

Le complexe Tosialy, qui a entamé dernièrement l’exportation de ses divers produits de fer et d'acier, dispose d'une capacité productive de 2,5 millions de tonnes/an. Il est prévu le lancement prochain de sa 4e unité productive après obtention d'un permis de construire, pour atteindre un volume de production de 3 millions de tonnes.