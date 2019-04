Innovation : S’adapter aux nouvelles technologies

«L’Algérie de demain, voire de 2050, a besoin d’instaurer les bases d’une économie du savoir», a indiqué, hier, le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

S’exprimant à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Alger pour l’annonce des dix startups algériennes qui prendront part au salon international de la Viva Technology, qui se tiendra à Paris du 16 au 18 mai, il a souligné que «l’Algérie a besoin de plus d’ingénieurs qu’elle n’en produit actuellement, elle a besoin d’une jeunesse versée dans le numérique, elle a besoin de suivre ses atouts et compenser ses carences à court et à moyen terme». Il a insisté, à cet effet, sur la nécessité d’accompagner et d’encourager davantage les jeunes innovateurs. Il dira dans ce sens que «les efforts déployé par les jeunes startups dans les différents domaines de l’industrie et du numérique en particulier sont certes à valoriser». Il a ajouté que «l’avenir appartient au pays qui encouragent les innovateurs et aux acteurs de la transition numériques et nous devons en prendre conscience». Selon lui, un pays n’évolue pas que par des innovations de produits ou de processus, les innovations managériales et sociétales sont aussi d’une importance capitale. Mettant l’accent sur le VivaTech, M. Djellaba a souligné qu’il constitue un rendez-vous important, voire incontournable pour prendre connaissance des nouvelles technologies et une fenêtre vers le monde de l’innovation. «Ce rendez-vous a-t-il dit intervient après l’installation le 17 février dernier, du comité de pilotage de VivaTech, et ce, lors de la rencontre Génie algérien». Il a insisté à cet effet que les startup du domaine doivent penser à de nouvelles solutions liées au contexte de leur environnement immédiat et périphérique et il est, a-t-il ajouté, également «important que les startups adaptent leurs innovations au contexte et aux objectifs technologiques tracés «. Mettant à profit cette occasion le ministre a mis l’accent sur le lancement de la nouvelle stratégie de promotion des exportations hors-hydrocarbure et l’installation du conseil consultatif qui accompagnera la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie : «Il n’est pas exclu que de nombreuses entreprises motivées par l’exportation dans les conditions favorables actuelles sollicitent des startups pour les accompagner dans cette perspective», a-t-il indiqué. Il a estimé que «les startups peuvent se spécialiser dans la conception et la mise en œuvre de solutions qui aideront d’autres entreprises à déployer convenablement leur stratégie d’exportation d’une manière durable». A ce propos, le ministre a indiqué que «c’est ensemble que nous devons imaginer des collaborations qui nous rendront plus pertinents et plus compétitifs».



Développer des activités clefs de chaînes de valeur



Et de poursuivre «il est clair que notre objectif est de faire croître considérablement la contribution de l’économie du savoir au PIB, une contribution dont le pourcentage est très faible aujourd’hui, alors que nous avons besoin de développer des activités, clés de chaînes de valeur dans tous les domaines de l’économie, aussi bien l’industrie l’agriculture et l’agroalimentaire», avant d’ajouter que «ce sont ces alliances et ces coopérations stratégiques qui seront les garants pour bâtir de véritables filières des plateformes industrielles intégrées ou des écosystèmes d’affaire.

Ces enjeux et ces défis sont d’ailleurs devenus incontournables pour limiter notre dépendance aux rentes dégagées des énergies fossiles». Il a estimé que «les partenariats gagnant-gagnant que nous devons mettre sur pied pour permettre aux entreprises de s’adapter rapidement aux avancées spectaculaire réalisés par le tout numérique». Par ailleurs, il est à noter que la participation des dix startups algériennes à la 4e édition du Salon Viva Technology à pour objectif entre autres, de présenter leurs projets à une audience internationale.

Ces derniers startups offrent des solutions innovantes dans des domaines différents, à savoir : gestion durable de l’eau (Goutra), plateforme de loisirs et divertissements pour les enfants (Kiddy Sorties), projet éducatif et de divertissement pour enfants sur smartphones, tablettes et réseaux sociaux (Synoos Studio), dispositif d'étiquetage pour les médicaments injectables (Techgraph), plateforme de découverte d'opportunités académiques pour tous les jeunes en Algérie (Global Opportunities) et (Justice Algérie) qui est un projet qui vise à aider et à améliorer l'expérience juridique algérienne, en offrant des services aux citoyens algériens et aux professionnels du droit.

Makhlouf Ait Ziane