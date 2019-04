Population : 53 personnes centenaires à Tizi Ouzou

Au moins 53 personnes centenaires, âgées de 100 à 117, ont été recensées dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de l'action sociale (Dass). Cette opération, lancée à la veille de la journée internationale des personnes âgées, est destinée à «prévoir une meilleure prévision budgétaire pour aider ces personnes» dont 31 femmes et 22 hommes, a souligné à l'occasion Fazia Laziz, responsable du service de la famille et de la cohésion sociale. Ces personnes vont, notamment, «bénéficier de l'aide à domicile, notamment en matière de consultation médicale, d'aides matérielles et d'accompagnement administratif», a-t-elle ajouté. La doyenne de la wilaya, Khouas Fatima, veuve Chakour, âgée de 117 ans, issue de la commune d'Ait Aissa Mimoun et honorée à l'occasion de cette journée, est «très consciente, autonome et ne souffre d'aucune maladie chronique», a souligné la même source.