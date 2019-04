Tizi Ouzou : Journée de sensibilisation contre le paludisme

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nédir-Mohamed de Tizi-Ouzou a organisé hier une journée d'information et de sensibilisation contre cette pathologie au profit de son personnel médical et paramédical ainsi que les étudiants. Cette journée est inscrite dans l'agenda de la formation continue arrêté par la direction général de cet établissement hospitalier.

Lors de cette journée, les communicants ont fait savoir que le paludisme ou le Malaria ne sévit plus en Algérie et ce depuis 2014, date à laquelle aucun cas autochtone de cette pathologie n’a été signalé. Toutefois, vu que l'Algérie est devenue un pays à forte transition migratoire, il sera difficile d'éradiquer totalement cette maladie, a déclaré le professeur Fadila Toudeft, chef de service épidémiologie du CHU.

Selon les statistiques présentées par cette dernière, le CHU de Tizi-Ouzou a enregistré, entre 2010 et 2017, 21 cas de paludisme, soit 3,2% des cas à travers le pays. 100% de ces 21 cas sont tous des patients venus d'un autre pays et qui ont été pris en charge jusqu'à leur totale guérison. Jusqu’à 2017, l'Algérie a enregistré 435 cas de malaria sur des personnes étrangères, dont 364 cas enregistrés au niveau de la wilaya de Tamanrasset et 60 autres dans deux villes connues pour être des villes à forte présence de migrants subsahariens.

La professeure Fadila Toudeft a, par ailleurs, insisté sur la prévention et la sensibilisation des populations pour éviter de contracter cette maladie qui continue de sévir dans les pays subsahariens.

Bel. Adrar