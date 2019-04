Mariage collectif à Béchar : Lutter socialement contre le célibat

Grandiose événement vécu mercredi passé par la population de la wilaya de Béchar, où il a été organisé un mariage collectif de 40 couples qui ne pouvaient payer pour cette somptueuse cérémonie.

Belle et louable initiative que celle prise par l’association «Solidarité Sociale» qui a permis à des jeunes nécessiteux de s’unir dans toute la tradition musulmane qui recommande notamment l’affection et la miséricorde entre les époux et de fonder un foyer et réaliser un rêve qu’ils pensaient inaccessible, voire impossible. Dans une grande ferveur et une ambiance des grands jours, 40 couples de cette localité, dans de beaux costumes traditionnels, ont été les vedettes incontestées de la fraîche soirée printanière du week-end, qui a drainé des centaines de convives, venus de toutes les contrées de la wilaya et même d’ailleurs. Cette cérémonie intervient après celle d’Igli dont l’association Takafoul a permis le mois dernier à 22 couples de convoler en justes noces.

C’est la sixième édition du mariage collectif qu’a abritée la mosquée Es Salam et en collaboration avec la commission des affaires sociales de l’APW de Béchar et qui s’inscrit cette année dans l’optique d’une lutte sociale contre le célibat. «L’objectif est d’encourager et d’aider les jeunes en situation difficile à se marier et à s’intégrer dans la société, pour lutter contre le célibat et éviter aux jeunes de tomber dans la dépravation», précisent les organisateurs.

Les intervenants n’auront pas manqué de rappeler que l’une des conséquences du célibat demeure bien entendu le coût actuel des dépenses engendrées à l’occasion de cette union sacrée à laquelle aspirent tous les jeunes de notre société, mais devenue souvent inabordable, compte tenu, pour la plupart, de leur modestes revenus ou encore, de certaines exigences des parents, jugées exagérées. Une situation à laquelle des associations similaires tentent donc de pallier, un tant soit peu, par l’organisation de telles manifestations religieuses, devenues assez courantes grâce à la participation effective de nombreux bienfaiteurs.

A l’issue de la lecture de la «fatiha» et de la bénédiction de l’imam, en présence des témoins, les nouveaux mariés se sont vus octroyés un présent ainsi que la somme de 40.000 DA à titre de cadeau de mariage, avant que tous les présents ne prennent part au dîner organisé en cet heureux événement qui constitue une tradition sociale et une occasion de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale de notre société.

Ramdane Bezza