Issu de la troupe du Théâtre amateur de Laghouat : Le comédien Marfoua Semahi n’est plus

Le comédien Marfoua Semahi est décédé hier à l’âge de 59 ans, dans son domicile à Laghouat, des suites d’une longue maladie, a-t-on appris de ses proches. Faisant partie de la troupe du Théâtre amateur de Laghouat, après s’être essayé à la pratique du 4e art à l’école publique, puis avec le mouvement des Scouts musulmans algériens, le défunt avait côtoyé très jeune déjà, H’Mida Merrad, ancien formateur et homme de théâtre, qui lui prodigua ses premiers enseignements et le poussa à aimer davantage le théâtre. Sa rencontre, alors qu’il était encore jeune adolescent, avec Mohamed Lakhdar Hamina et les regrettés, Hassen El Hassani, Sid Ali Kouiret et Keltoum, dans le film, "Chronique des années de braises" (Palme d’Or au Festival de Canne-1975), tourné dans sa ville natale et dans lequel il avait eu une petite participation, avait renforcé sa volonté de devenir comédien. Marfoua Semahi, par ailleurs technicien supérieur de la santé, s’était ensuite consacré au théâtre radiophonique local avec son complice de toujours, Habib Mahcer, avec lequel il présentera plusieurs pièces. En 2001, il avait participé à "El Baroud", une pièce de théâtre mise en scène par Haroun Al Kilani. Présent à tous les événements en lien avec le 4e art, le défunt participait souvent au Festival national du théâtre amateur de Mostaganem, ainsi qu'à celui du monodrame de Laghouat et aux journées du Théâtre du Sud.

L’enterrement a lieu hier au cimetière Sidi Yanès de Laghouat.