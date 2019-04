Grand angle : L’Espagne ne fera pas exception

Certes, l’extrême droite en Espagne n’a pas obtenu la majorité, à l’issue des dernières élections législatives anticipées remportées par les socialistes, puisque les résultats que lui prédisaient les instituts de sondage n’ont pas été atteints, mais il n’en reste pas moins vrai que Vox, le parti qui la représente est devenu la cinquième force politique du pays. Le résultat bien que jugé «décevant» par et pour ses partisans mérite néanmoins que les Espagnols s’y attardent car le parti n’a été fondé qu’en 2013 avec des déçus du Parti populaire (PP). Le score de Vox est d’autant plus méritoire que ce parti a réussi à ressusciter une extrême droite marginale depuis la fin de la dictature franquiste en 1975. Avec 10% des voix, ce parti obtient, après le dépouillement de près de 98% des bulletins de vote, 24 des 350 sièges de la Chambre des députés, qui n'avait jusqu'ici accueilli qu'un seul député d'extrême droite en quarante ans de démocratie. C’est tout dire. Et ce d’autant que les résultats obtenus ne sont pas si éloignés de ceux attendus par les sondeurs. En effet, Vox était crédité d'environ 12% des voix et une trentaine de députés. Pourtant ses propositions ultraconservatrices, développées depuis son premier succès aux régionales d'Andalousie (sud) en décembre 2018 avec près de 11% des voix ne semblaient pas agréer les Espagnols. Elles avaient même suscité tollé sur tollé. Pourtant, la percée est bien là. Mais faut-il pour autant être surpris par l’émergence de l’extrême droite en Espagne ? Assurément non. Ce pays n’est pas le premier sur le vieux continent et même ailleurs à constater la montée de l’extrême droite au sein de la société. Diverses raisons sont avancées pour expliquer ce phénomène. Pour certains spécialistes de la question, «la multiplication des conflits dans le monde et l’arrivée de milliers de migrants dans différents pays européens a eu pour effet collatéral l’intensification d’un sentiment anti-immigration sur lequel surfent les groupes d’extrême droite». Cependant, faut-il le souligner, le thème migratoire n’est pas le seul à faire les choux gras des partisans de cette mouvance.

À titre d’exemple, Vox a également fait campagne sur l’interdiction des partis séparatistes, l’abrogation de la loi contre les violences sexistes et la défense de la famille traditionnelle. Comment expliquer alors ces résultats ? La seule explication plausible est qu’il existe dans ce pays et ailleurs en Europe une frange de la société qui adhère aux idées de l’extrême droite. Ces dernières années, la progression des partis d’extrême droite a été significative lors des scrutins nationaux et elle a accédé au pouvoir dans au moins six pays. C’est pourquoi les élections européennes de mai prochain constituent un véritable test pour les partis politiques. Ce rendez-vous électoral est appelé à confirmer cette tendance ou à marquer le début de son repli.

Nadia K.