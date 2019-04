Libye : Le MAE du GNA en visite officielle à Moscou

Le ministre des Affaires étrangères du Gouvernement d'union nationale libyen, Mohamed Taher Siala, a entamé hier une visite officielle à Moscou, au cours de laquelle il rencontrera de hauts responsables russes, pour discuter de la situation actuelle en Libye, notamment après l'agression lancée par les troupes de Khalifa Haftar contre Tripoli.

D’une source du ministère libyen des Affaires étrangères, citée par l'agence de presse Sputnik, a indiqué en effet que le ministre libyen des Affaires étrangères du Gouvernement d'union nationale (GNA), Mohamed Taher Siala, s'est rendu hier à Moscou pour une visite officielle de deux jours pour discuter de la situation en Libye. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Verchinen, a affirmé, la veille, que Moscou appelait à un cessez-le-feu immédiat en Libye et à la reprise du dialogue, exprimant son soutien à la médiation de l'ONU pour résoudre la crise. La visite du chef de la diplomatie libyenne survient au moment où le Conseil de sécurité peine encore à entériner une résolution proposée par la Grande Bretagne sur l'arrêt de l'offensive lancée par les troupes de Khalifa Haftar pour s'emparer de la capitale libyenne et sur l'accès humanitaire aux zones touchées par des attaques et des raids. La Libye avait réclamé, jeudi dernier, au Conseil de sécurité de l'ONU d'envoyer une équipe d'inspecteurs pour enquêter sur les crimes commis par les troupes de Khalifa Haftar contre des civils à Tripoli. Depuis le début de l'agression, au moins 278 personnes ont été tués, 1.332 blessées et 38.900 déplacées, selon l'Organisation mondiale de la santé, alors que dans la nuit de samedi dernier, des raids nocturnes sur des quartiers résidentiels ont fait 5 morts parmi des civils dans le sud de la capitale. Selon une lettre publiée par la presse locale, le Gouvernement d'union nationale libyen, reconnu par la communauté internationale et soutenu par l'ONU, a saisi le Conseil de sécurité sur les crimes commis par les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar, à Tripoli. Dans cette lettre adressée par l'ambassadeur libyen à l'ONU au Conseil de sécurité lui demandant d'envoyer des enquêteurs, le GNA a fait état de tueries de civils, de destruction de propriétés, du recrutement des enfants soldats, ainsi que de l'usage de l'artillerie lourde par les troupes de Khalifa Haftar durant les trois semaine de l'agression contre la capitale libyenne, ont poursuivi les mêmes sources. L'Envoyé spécial des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé, a appelé à un "fort soutien" de la part de la communauté internationale, à l'arrêt des combats en Libye et à la reprise du processus politique.



Erdogan condamne et dénonce un « complot »



Par ailleurs le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a condamné dimanche soir lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), Fayez al-Sarraj, l'attaque menée depuis trois semaines par les troupes de Khalifa Haftar contre Tripoli, dénonçant un "complot qui vise la Libye et sa stabilité", ont rapporté lundi des médias locaux. Selon le compte rendu diffusé par le bureau d'information du président du Conseil présidentiel du GNA, via sa page officielle Facebook, le président turc a déclaré que son pays "se tiendra fermement aux côtés des Libyens et soutiendra le gouvernement légitime représenté par le gouvernement d'union nationale", ont ajouté les mêmes sources. M. Erdogan a souligné, lors de cette conversation téléphonique avec Fayez al-Sarraj, qu'"il n'y a pas de solution militaire à la crise libyenne et que la voie politique reste le seul moyen de construire l'Etat civil auquel aspirent tous les Libyens", ont poursuivi les mêmes médias. Le président turc a assuré, en outre, que son pays utiliserait "tout son potentiel pour empêcher le complot contre la Libye et son peuple", précisant qu'il apprécie "le rôle joué par le GNA face à cette agression". "L'armée libyenne défend la capitale et le choix du peuple libyen d'un Etat civil et continuera à se battre jusqu'à ce que les forces agressives se retirent et reviennent vers leur lieu d'origine", a soutenu encore M. Erdogan. De son côté, M. al-Sarraj s'est félicité du soutien apporté par la Turquie au gouvernement libyen légitime, soulignant que "son pays est prêt pour des relations bilatérales plus étroites et le développement de la coopération conjointe dans divers domaines".



L’ONU, « préoccupée »



De son côté l'Organisation des Nations unies (ONU) se dit "préoccupée" par la détérioration de la situation humanitaire déjà "grave" dans la région de Tripoli, en proie à une offensive lancée par les troupes du général à la retraite Khalifa Haftar, appelant à une solution pacifique de la crise. "Il faut s'attendre à une détérioration" de la situation humanitaire déjà "grave" dans la région de Tripoli, a déclaré la responsable adjointe de la mission d'appui de l'ONU en Libye (Unsmil), chargée notamment de l'aide humanitaire, Maria do Valle Ribeiro dans un entretien accordé dimanche à l'AFP.

"Quand on voit l'utilisation de moyens aériens, les bombardements sans discernement de zones densément peuplées comme on l'a vu la semaine passée, il est difficile d'être optimiste", a-t-elle ajouté. Mme Maria do Valle Ribeiro estime que "tant que cette situation (militaire) continue, (...) il faut s'attendre à une détérioration" de la situation humanitaire. Si 40.100 civils ont déjà fui les combats, certains sont toujours bloqués dans les zones de combats, difficiles d'accès pour les services de secours et les humanitaires. Par ailleurs, "3.500 migrants et réfugiés sont en danger dans des centres de détention situés près de zones d'affrontements", souligne-t-elle, précisant que 800 ont déjà été évacués. "C'est pourquoi nous continuons d'appeler au respect des civils, à des pauses humanitaires (dans les combats, ndlr) et surtout nous continuons d'espérer une solution pacifique de la crise", poursuit l'adjointe à l'émissaire de l'ONU en Libye. La responsable onusienne se dit également "préoccupée" par l'impact du conflit sur "les services de bases", les "approvisionnements en eau et électricité", et les services médicaux, ou encore "la disponibilité des produits de base et leurs prix".