CABBA : Démission du président Anis Benhamadi

Le président du club de football du Chabbab Ahly Bordj Bou Arreridj (Ligue 1), a présenté dimanche sa démission, a-t-on appris de la direction du club. Cette décision est « irréversible » en raison des obstacles que le président du CABBA a rencontré dans la concrétisation de son projet sportif, a indiqué la même source, précisant que cette situation ne lui a pas permis de rester à la tête de l'équipe. "Anis Benhamadi n'a jamais ménagé ses efforts pour son équipe préférée, or les nombreuses critiques qu’il a essuyé depuis le début de la saison l'ont incité à se retirer", selon la même source.

De son côté, le coach des cabbistes, Dziri Billel, a refusé de se prononcer sur le sujet, assurant qu’il reste à la tête de la barre technique de la formation du CABBA et que ses joueurs, qui travaillent d’arrache-pied, sont motivés après avoir réalisé un score de parité en déplacement face au Mouloudia d’Alger. Les efforts consentis pour atteindre l’objectif escompté, à savoir le maintien de l’équipe dans la cour des grands, passe par une victoire contre le CR Belouizdad lors du prochain match, a exprimé l’entraineur Dziri, soulignant que le prochain succès est considéré comme « la clé du maintien ». A noter que le CABBA occupe la 9ème place au classement du championnat de Ligue 1 avec 33 points et devance de 5 points l’Olympique de Médéa, troisième club menacé par la relégation.