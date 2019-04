Union arabe de la presse sportive : Notre journaliste Redha Maouche, honoré

L'Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) a été réélue, pour un mandat de quatre années, au Conseil d'administration (équivalent au bureau exécutif) de l'Union arabe de la presse sportive (UAPS), lors de l'Assemblée générale élective, tenue dimanche à Amman en Jordanie, et qui a reconduit à la présidence, le Jordanien Mohamed Djamil Abdelkader, a-t-on appris lundi auprès de l'instance arabe. L'ONJSA sera représentée au Conseil par Hocine Zenagui, membre de l'organisation et son trésorier général, et qui a été réélu avec 13 voix sur les quatorze exprimées. Il siègera aux coté de, Badreddine El Idrissi (Maroc), Abdellah Hadi (Irak), Rachid Nessar (Liban), Yasser Aaiss (Soudan), Radjaa Al Saadani (Tunisie), Nacer Iyad (Syrie) et Ahmed Karim (Bahreïn). L'assemblée a convenu de geler le siège permanant de la Palestine que les statuts de l'Union de la presse sportive arabe lui ont attribué de droit, jusqu'au règlement du problème interne entre l'Union palestinien de la presse sportive (UPPS) et la Ligue palestinienne des journalistes sportifs (LPJS). Les dix-huit (18) membres présents à l'AGE de l'UAPS ont plébiscité le Jordanien Mohamed Djamil Abdelkader, seul candidat à son propre poste, à la présidence de l'Union pour un nouveau mandat de quatre ans. Outre l'Algérie, les travaux de l'assemblée de l'UAPS ont enregistré la participation de dix huit (18) pays, à savoir, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Bahreïn, Tunisie, Maroc, Arabie Saoudite, Soudan, Irak, Syrie, Koweït, Oman, Palestine, Egypte, Mauritanie, Liban, Qatar, Yémen. En marge des travaux de l'assemblée, l'UAPS a organisé une cérémonie de remise de distinctions à des journalistes sportives de différents pays arabe, en reconnaissance de leurs efforts et de leurs parcours professionnel, en faveur de la promotion du sport arabe.

Le journaliste algérien du quotidien El Moudjahid en langue française, Rédha Maouche a été honoré à cette occasion devant un parquet de personnalités politique et sportive de Jordanie et des pays présents. L'Organisation Nationale des Journalistes Sportifs Algériens (ONJSA) est membre de l'exécutif de l'UAPS depuis 2009, date de sa création.