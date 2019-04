Dopage : Benyoucef, contrôlé positif et suspendu à titre conservatoire

Déjà condamné à deux mois de prison avec sursis pour possession de drogue et radié de la JSK pour les mêmes faits, Ilyes Benyoucef vient d’apprendre sa suspension par la LFP à titre conservatoire pour le moment pour avoir été contrôlé positif au cours d’un test antidopage après le match DRBT-JSK. Ilyes Benyoucef risque de ne pas rejouer de sitôt. Déjà qu’il a fini sa saison plus tôt que prévu après la résiliation de son contrat par la JSK suite à l’affaire de son arrestation par la police et sa condamnation par la justice à de la prison avec sursis pour possession de drogues, il risque désormais une suspension de quatre ans pour avoir été contrôlé positif à des produits illicites. Pour l’heure, la LFP qui a fait part dans un communiqué de la suspension, à titre conservatoire du milieu de terrain, n’a pas précisé la nature des produits en question, mais tout porte à croire qu’il s’agit de cocaïne. Un délai qui fait encourir au joueur une suspension de quatre ans. Benyoucef devra comparaitre devant la commission de discipline, jeudi 2 mai, pour répondre des faits qui lui sont reprochés puis se faire signifier sa suspension qui ne devrait pas être inférieure à quatre ans. Durant cette saison, plusieurs joueurs ont été contrôlé positifs et suspendus pour de longues périodes.

Amar B.