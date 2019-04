Cyclisme, Tour de Sidi Bel-Abbès : La 6e édition en trois étapes du 1er au 3 mai

La sixième édition du Tour national de Sidi Bel-Abbès se déroulera en trois étapes, du 1er au 3 mai, a indiqué dimanche dernier la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), coorganisatrice de l'évènement avec la Ligue de la wilaya locale. La première étape, prévue le 1er mai à 9h00, se déroulera sur le circuit du Lac Sidi-Mohamed Benali, d'une longueur de 8,5 km. Elle sera suivie de la deuxième étape, prévue le lendemain, 2 mai, et qui se déroulera en circuit fermé au tour de Sidi Bel-Abbès. Les concurrents prendront leur départ à 9h00, devant la Daïra de Tessala et effectueront six tours, sur un circuit de 13,3 km, avant d'enchaîner par un autre circuit de 6,3 km, pour une distance totale de 86,1 km. La troisième et dernière étape de ce Tour national de Sidi Bel-Abbès se déroulera le 3 mai, sur un circuit de 1,6 km dans la Macta. Son départ sera donné à 8h30 et sera suivi de la remise des récompenses aux lauréats, prévue à 11h00 selon les organisateurs.