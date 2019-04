Dans la lucarne : Le MCO, proche du purgatoire

Le football est une discipline que personne ne peut maîtriser totalement, tel un « gouffre » et nul ne connait son contenu. En un mot, il reste «énigmatique». On ne peut pas toujours se « cacher » derrière son passé aussi florissant soit-il. D’ailleurs, c’est à ce niveau qu’on peut se tromper et faire fausse route. Le présent ne peut se contenter de rester face à une image «idyllique» pour lui donner la force de se transcender et d’avancer. Ce qui peut lui permettre d’entrevoir l’avenir sous de bons auspices. Si on n’agit pas rapidement sur le cours de l’histoire, on peut tout simplement passer à côté de son chemin que tout le monde aurait aimé voir des plus radieux. Cette façon sied assez bien avec la situation du MC Oran, le fleuron du football oranais. Qui se rappelle encore la grandeur de ce club des Kromo, Kechra, Belkedroussi, Fréha, Belloimi, Meziane, Belatoui, Hadefi, Benmimoum, Bel Abbes, Sebah Benyaâgoub, Mejahed et les autres. Ce club a remporté bien des titres et aussi des coupes d’Algérie. Une équipe qui mérite le respect pour tout ce qu’elle avait donné au football algérien, même si, à chaque fois, elle est coiffée au poteau. Toujours est-il, cette formation qui pratique un football «léché» et spectaculaire ne mérite nullement ce qu’il lui arrive de nos jours, elle qui se trouve tout simplement au bord du «précipice». A quatre journées du baisser de rideau de notre championnat national, ce club historique vit des moments très difficiles. Il est parmi les équipes qui sont directement concernées par la relégation lorsqu’on sait que trois équipes vont rétrograder en Ligue-2. Avec 28 pts seulement et un calendrier des plus exécrables avec deux déplacements, l’un à Bologhine et l’autre à Tadjenanet, on subodore, d’ores et déjà, que sa situation n’est pas rassurante. Bien au contraire, ce club court tout droit vers la relégation s’il ne parvient pas à réaliser des exploits hors de ses bases.

Ce qui rend son cas encore plus compliqué reste le fait qu’il existe une sorte de relâchement au sein du club. Les joueurs ne semblent pas motivés comme ils devraient l’être. La dernière descente des supporters oranais à la séance d’entraînement de l’équipe accentue sa désolation et aussi la grande menace qui pèse sur ce club, qui a toujours été donné l’exemple. De plus, le coach français, Jean Michel Cavalli, «tarabusté» comme jamais par le milieu du club vient de «jeter le tablier». Certainement, on va lui trouver un remplaçant rapidement puisqu’il y a urgence, mais cela ne peut que colmater les brèches. Certes, des ennuis financiers existent, mais l’absence de fermeté au niveau de la discipline ne peut permettre d’avance. L’un des problèmes de ce club très aimé par les supporters oranais est le changement fréquent d’entraîneurs, d’où les joueurs venus d’horizons ont du mal à s’adapter, remarqué d’ailleurs sur le terrain. Il n’y a ni envie, ni motivation... On joue pour jouer. On a ramené Cavalli à la place d’Omar Berlatoui alors qu’on l’avait déjà «utilisé» il y a quelques saisons sans qu’il ne réussisse. Pourquoi «Baba», le président, s’entête à le faire venir. C’est la question que se pose tous les supporters d’El Hamri et qui risque de s’achever par une très mauvaise nouvelle, la descente probable de leur équipe fanion..

Hamid Gharbi