Distinction : Le MJS honore les athlètes algériens médaillés de l’année 2018

Les athlètes algériens des sports individuels, collectifs et handisport, qui se sont distingués lors des manifestations sportives continentales et internationales de l'année 2018, ont été honorés par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dimanche dernier, au Centre international des conférences (CIC) d'Alger.

«Cette distinction traduit le souci du gouvernement de réunir toutes les conditions de réussite à l'élite sportive algérienne qui s'est distinguée de fort belle manière durant l'année 2018, avec une récolte de pas moins de 1.390 médailles dont 490 en or, ce qui témoigne des efforts consentis par les fédérations sportives pour la préparation de leurs athlètes», a indiqué Salim Raouf Bernaoui, ministre de la Jeunesse et des Sport dans son allocution à l'ouverture de la cérémonie de remise des récompenses et diplômes aux lauréats. Le ministre a relevé que "cette initiative dictée par le décret 15-213 régissant les athlètes de haut niveau, est devenue une tradition pour récompenser mais surtout encourager les médaillés à donner le meilleur d'eux-mêmes lors des prochaines échéances dont les Jeux africains 2019 au Maroc." Les récompenses ont concerné 219 athlètes représentant 34 fédérations dont, entre autres, le cyclisme, l'haltérophilie, le judo, la boxe, la lutte, l'aviron, le body-building, la gymnastique et tennis de table. Le premier responsable du sport en Algérie a réitéré l'engagement des pouvoirs publics à promouvoir davantage le sport algérien et accompagner l'élite nationale avec un budget de 430 milliards DA, consacré à une bonne préparer pour les prochaines échéances, notamment les Jeux olympiques de Tokyo-2020 et les Jeux méditerranéens d'Oran- 2021. De son côté, le boxeur Mohamed-Amine Hacid, 3e aux Mondiaux juniors de Budapest (Hongrie), vice-champion olympique de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine) et médaillé d'or aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger s'est dit très satisfait par cette récompense financière qui l'encourage à travailler davantage en prévision des prochains rendez-vous sportifs. "C'est toujours un honneur pour un athlète d'être récompensé par les siens, ce qui est très motivant pour la suite de mon parcours. J'espère continuer sur cette dynamique des victoires pour offrir à l'Algérie d'autres médailles internationales et représenter dignement les couleurs nationales", a confié à l'APS Hacid. Même sentiment pour le lutteur Fateh Benferdjallah, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine), champion d'Afrique cadets à Port-Harcourt (Nigeria) et médaillé d'or aux Jeux africains de la jeunesse d'Alger. "C'était une année 2018 très spéciale pour moi, mais tout cela n'a pas été facile après des mois de préparation et de sacrifices. Je remercie mes entraîneurs et ma famille pour m'avoir soutenu toute cette longue période. La preuve, cette année je suis champion d'Afrique chez les juniors et vice-champion d'Afrique chez les seniors.", a déclaré Fateh Benferdjallah, le meilleur espoir de la lutte libre algérienne.

La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'Etat, de membres du gouvernement, du Conseil de la nation et de l'Assemblée populaire nationale (APN) ainsi que les présidents des fédérations sportives.