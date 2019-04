Familles démunies : Aide financière de 6.000 DA

Une aide financière de 6.000 DA sera versée à chaque famille démunie, par voie de virement ou mandat postaux, en remplacement du couffin du Ramadhan, a révélé hier à Alger la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'un atelier de travail sur «La problématique de l'abandon des ascendants par les descendants», la ministre a fait état de nouvelles mesures adoptées cette année, «dans un souci de préservation de la dignité des familles démunies pendant le mois sacré de Ramadhan, consistant en l'affectation d'une enveloppe de 900 millions de DA à cette opération». Elle a ajouté, dans ce sens, que ce montant a été transféré aux communes depuis le mois de janvier dernier, à travers les Directions de l'Action Sociale et de la Solidarité (DASS), après le parachèvement de toutes les procédures et le recensement des catégories prises en charge par le secteur, notamment, les chefs de familles. Le ministère a opté pour ce nouveau dispositif d'aide directe au lieu du couffin de Ramadhan, et ce, en coordination avec plusieurs ministères, en tête desquels figure, le ministère de l'Intérieur, «afin d'éviter toute tentative de manipulation en procédant au versement du montant de 6.000 DA, aux vrais bénéficiaires, par voie de virement sur comptes courants ou par mandats postaux.

A cette occasion, les Collectivités locales ont recensé les familles nécessiteuses, via des formulaires électroniques dûment renseignés et qui attestent de leur besoin, a affirmé la ministre précisant que ce recensement, qui représente «une première étape de collecte d'informations», permettra d'avoir «une vision prospective pour la mise en place de tous les dispositifs de soutien social au profit des catégories qui sont dans le besoin, et pour une meilleure rationalisation de cette opération.