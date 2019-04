Croissant-Rouge Algérien : distribution de denrées alimentaires

Fidèle à sa mission humanitaire, le Croissant-rouge algérien compte octroyer à la veille de Ramadhan des quantités importantes de denrées alimentaires à des familles nécessiteuses. Elles sont en effet pas moins de 4.000 familles qui vivent dans des régions reculées du pays à pouvoir bénéficier de cette louable initiative leur permettant de passer ce mois sacré dignement et comme il se doit.

A travers ces gestes de générosité et de solidarité, le CRA démontre encore une fois sa volonté d’accompagner les citoyens dans tous les aspects de la vie quotidienne en apportant un peu de joie et de bonheur dans les foyers algériens.

«Cette opération de solidarité humanitaire entre dans le cadre du programme national du CRA et vise à apporter un peu de chaleur humaine, surtout pendant le mois de jeûne. Elle traduit aussi les nobles valeurs de fraternité et de solidarité qui distingue notre société algérienne depuis la nuit des temps», a déclaré à cette occasion la présidente du Croissant-rouge algérien.

Ces familles, poursuit Saïda Benhabilès, vont bénéficier de kits alimentaires d’une valeur de 10.000 DA chacun et de colis de 70 kg qui comptent des denrées alimentaires de première nécessité. Les dons sont composés entre autres, de semoule, d’huile, de sucre, de lait en poudre, de farine, de pâtes alimentaires, de légumes secs, de tomate en conserve, de thé, de café et de confiture. Elle a fait savoir, dans ce sillage, qu’a partir de la semaine prochaine, des dizaines de camions se dirigeront vers les régions isolées, remplis de tonnes d'aliments destinés aux familles nécessiteuses en prévision du mois sacré. Ils ont été collectés par le CRA grâce aux bienfaiteurs, notamment des hommes d'affaires qui n'ont pas hésité à répondre à l'appel du Croissant-Rouge. «Il est nécessaire que nous nous réapproprions nos valeurs ancestrales de solidarité», a-t-elle ajouté.

Saida Benhabilès a assuré par ailleurs que la campagne humanitaire se poursuivra tout au long de Ramadhan grâce aux personnes «généreuses» et «habituées» à aider les démunis et renouvelé l'appel aux grandes entreprises économiques algériennes à contribuer aux efforts de solidarité du CRA en fournissant une aide alimentaire à distribuer à ceux qui le méritent.

«Jusque-là, tous les dons parviennent de petites et moyennes entreprises, des citoyens et des partenaires étrangers investisseurs en Algérie. Avec la contribution de tous nous pourrons colleter beaucoup plus que ça», a-t-elle estimé avant de saluer la décision du gouvernement concernant le remplacement du couffin du Ramadhan par l'octroi de subventions directes aux intéressés, et ce dans le but d’assurer le respect de la dignité humaine mais aussi de faire profiter les véritables nécessiteux de cette solidarité. S’agissant de l’établissement de la liste des véritables nécessiteux, la présidente du Croissant-rouge algérien propose une sélection plus «raffinée» et explique que le CRA s’appuie sur les imams, les notables et les comités de quartier pour les identifier. Ce qui pourrait, selon elle, éviter le contournement et empêcher la manipulation dans l’élaboration de ces listes et garantir plus de transparence dans l’opération de distribution des dons.

«Ça contribuera surtout à rassurer les bienfaiteurs et les motiver à donner et à faire le bien», a-t-elle considéré.

Mme Benhabilès a exprimé à la fin son souhait que ces actions de solidarité ne soient pas conjoncturelles. «On doit être solidaires tous les jours. C’est la nouvelle stratégie du Croissant-rouge. On ne veut pas laisser les gens mourir avant ou après Ramadhan», a-t-elle affirmé.

Sarah A. Benali Cherif