« ASWAK », une nouvelle application sur Smartphone : Traquer les spéculateurs des prix

Le président de l’APOCE, Mustapha Zebdi, a apprécié, hier à notre Forum, que la nouvelle décision prise par le ministère du Commerce concernant le lancement de l’application sur Smartphone baptisée «Aswak», permettant de signaler les infractions commerciales dans les marchés de proximité au niveau national. Dans ce cadre, l’invité du Forum d’El Moudjahid a appelé à élargir la sphère de cette application, pour toucher ainsi les autres produits de consommation exposés au niveau des magasins et des centres commerciaux. Lors de son allocution sur l’application «Aswak», le président de l’APOCE a mis en exergue que cette nouvelle application permet à ses utilisateurs de «comparer les prix affichés au niveau de leurs marchés aux prix référentiels, et lancer une alerte aux inspections territoriales qui seront tenues de dépêcher des agents de contrôle pour intervenir immédiatement contre les infractions enregistrées», précisant qu’à travers cette application, les associations de protection des consommateurs, entre autres, peuvent contribuer «efficacement» dans le dispositif d’alerte mis en place dans l’ensemble des marchés de proximités, afin de réduire le nombre des infractions, notamment celles liées aux prix et aux conditions d’hygiène et de santé. Après avoir indiqué que cette application «est alimentée par des données bien détaillées et précises», M. Zebdi a ajouté que les utilisateurs d’«Aswak» peuvent également identifier les marchés de proximité, les géo-localiser et s’informer sur les fourchettes des prix actualisées plusieurs fois durant la journée, et de commenter les informations contenues dans l’application. Il est à noter que l’application «Aswak» sera téléchargeable sur les stores d’applications, quelques jours avant le mois de Ramadhan, en trois langues (arabe, français et anglais).

H. Hichem