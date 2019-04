M. Zebdi, à notre Forum, à propos de la protection des consommateurs durant Ramadhan : « pour un mois de fraternité et de solidarité »

Le président de l’Association de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Mustapha Zebdi,

s’est dit «optimiste» quant à la capacité de la feuille de route arrêtée par le ministère du Commerce à garantir, lors de ce Ramadhan, la disponibilité des produits alimentaires, avec des prix raisonnables.

«Aussi, les mesures décidées permettront de corriger les déséquilibres que connaît le marché, et améliorer le pouvoir d’achat des citoyens.» Invité de notre Forum, hier, M. Zebdi estime que Ramadhan 2019 arrive dans un contexte particulier, le début d’une nouvelle ère politique et la mise en place d’un nouveau régime commercial, «ce qui nous pousse à davantage d’efforts et d’implication, pour être à la hauteur des consommateurs». Expliquant le nouveau dispositif mis en place par la tutelle en prévision du mois de carême, M. Zebdi abordera l’obligation faite aux commerçants de fruits et légumes, de respecter une marge bénéficiaire n’excédant pas les 20%, et ce en fonction des prix référentiels. «On entend par prix de référence, le prix que les commerçants ne doivent pas dépasser. Ce niveau maximum de référence touche les produits les plus consommés au cours de Ramadhan, à savoir courgette, tomate, pomme de terre, carotte, laitue… Cette mesure phare, si elle est respectée, constitue une bonne solution aux flambées des prix enregistrés au cours de ce mois», a-t-il estimé.



80% des aviculteurs font de l’élevage clandestin et ne sont pas agréés



Cette feuille de route prévoit également la réduction du Daip (droit additionnel sur importation) sur certains produits, comme la viande fraîche importée et la banane. Ce qui va induire une baisse des prix de ces produits, selon le président de l’Apoce. «L’exonération de la viande rouge surgelée et fraîche, et les fruits secs du Droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS), imposé sur les opérations d’importation depuis janvier 2019, permettra de réduire, considérablement, les prix de la viande rouge et des fruits secs qui connaissent une forte demande au Ramadhan. Ces produits se vendront selon un prix référentiel fixé par le ministère, et les commerçants sont tenus de ne pas dépasser», ajoute notre invité, qui prévoit une fourchette des prix de la viande fraîche entre 800 et 1.000 DA. Pour ce qui est de la viande blanche, notre invité dit que 80% des aviculteurs font de l’élevage clandestin et ne sont pas agréés, ce qui rend très difficile de maîtriser le prix de la volaille. Pour le président de l’APOCE, «la mesure phare, les prix de référence, pourrait atténuer les tensions sur les prix des produits les plus consommés. Mais il serait naïf de croire que ces décisions seront suffisantes pour juguler les hausses de prix et les infractions aux règles commerciales pendant cette période, tant le marché reste désorganisé, sujet aux pratiques spéculatives et les moyens de contrôle insuffisants». M. Zebdi reconnaît garder certaines réserves quant à la juste application de ces mesures par les autorités locales, habituées à ne pas se soumettre aux décisions prises en haut lieu.



600 nouveaux marchés de proximité parisiens installés au niveau national, dont 60 pour la capitale



Autre nouveauté annoncée par l’invité de notre Forum, la généralisation des marchés parisiens. La création de marchés de proximité «à la parisienne» (tables de vente sous parasols forains), à travers les différentes communes du pays, qui viendront consolider les espaces commerciaux existants — qui seront créés en collaboration avec les walis, les présidents d’APC et d’associations locales — est une mesure destinée aux jeunes activant sur les marchés parallèles, en contrepartie de charges symboliques. Ces jeunes seront encadrés par l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), en vue de les orienter et de leur inculquer les meilleures pratiques permettant d’éviter les phénomènes de monopolisation et de spéculation», dit M. Zebdi, qui affirme que le ministère de tutelle s’emploie à pérenniser, même après le mois béni, ces espaces susceptibles de contenir ces jeunes et les ramener progressivement vers le commerce licite. Il est prévu la mise en place de 600 marchés de ce genre, dont une soixantaine pour la seule wilaya d’Alger, nous informe notre invité. Le parc national d’espaces commerciaux compte 1.479 marchés, en sus de 368 autres non encore entrés en exploitation, un nombre qualifié par M. Zebdi de «faible» par rapport aux besoins des citoyens. «La pression exercée sur les marchés disponibles a engendré l’aggravation de la spéculation», a affirmé le président de l’APOCE, lequel a indiqué que «les marchés parisiens absorberont cette pression, dont les effets se répercuteront clairement sur les prix».



Le « 33-11 », un numéro vert à la disposition des consommateurs



«L’Association de protection des consommateurs compte mener des campagnes de sensibilisation pour une consommation modérée pendant Ramadhan, outre des actions pour protéger les consommateurs pendant cette période», a ajouté Mustapha Zebdi. «En plus de la sensibilisation et la lutte contre le gaspillage, l’association jouera un rôle primordial dans la réussite de ce plan, en participant au contrôle des prix des marchandises. Nous jouerons un rôle important dans la sensibilisation des commerçants, d’un côté, et l’encadrement des jeunes activant dans les marchés parallèles, de l’autre», a-t-il encore déclaré, estimant que «la conjoncture actuelle exige de nous davantage de collaboration pour mener à bien cette feuille de route. Car c’est grâce à ces initiatives prises pour la première fois, à l’instar de la création de marchés dans toutes les communes, l’annulation du droit additionnel provisoire de sauvegarde (DAPS) et l’élaboration d’une liste de prix référentiels pour tous les fruits et légumes, que le mois béni verra un approvisionnement suffisant et des prix stables. La réussite de ces mesure dépendra de la conscience des consommateurs qui devront éviter l’afflux sur la marchandise avant le début de Ramadhan, et le gaspillage des produits alimentaires». Zebdi rappelle le numéro vert de l’APOCE, le «33-11», qui reste à la disposition des consommateurs. Pour conclure, notre invité lance un appel à tous les secteurs, d’ouvrir leurs portes, notamment les secteurs de l’Habitat, du Tourisme et des Télécommunications, pour un travail de concertation plus étroit. Le président de l’APOCE dit, à cet effet, que «beaucoup de dossiers délicats seront rouverts par notre association».

Farida Larbi