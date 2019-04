Formation professionnelle : La rentrée de septembre en point de mire

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Dada Moussa Belkheir, a rencontré, hier, à l’Institut national de la formation et de l’enseignement professionnels (INFEP), les directeurs du secteur à la wilaya d’Alger. Une rencontre consacrée à la préparation de la rentrée de la formation et de l’enseignement professionnels de septembre 2019.

Dans son allocution d’ouverture, le ministre a souligné que «la rencontre d’aujourd’hui se tient dans un contexte caractérisé, notamment, par un large mouvement notamment de la jeunesse pour la réalisation de ses aspirations légitimes à travers son insertion dans la société et sa contribution à la création de richesses et d’emplois».

Il a instruit ses directeurs de wilaya de poursuivre l’application stricte des instructions contenues dans la circulaire n° 02 du 12 février 2019, en particulier, «la mise en fonctionnement effectif des établissements réceptionnés et crées juridiquement et qui ont bénéficié d’un budget de fonctionnement et de postes budgétaires ; la mise en fonctionnement partiel des établissements réceptionnés, non créés juridiquement, en les rattachant à des établissements fonctionnels en tant que sections détachées ; le redéploiement intra et hors wilayas, des équipements non utilisés et ceux en surplus, dans le cadre de la procédure réglementaire en vigueur».

Par ailleurs, les équipements disponibles au niveau d’un établissement de formation peuvent être utilisés par les stagiaires d’autres établissements de formation, dans le cadre d’une répartition coordonnée des emplois du temps établis, par les responsables pédagogiques. Evoquant la rentrée de septembre prochain, prévue le dimanche 29 septembre 2019, le ministre indique qu’elle «rentre dans le cadre de la rentrée sociale, à laquelle les pouvoirs publics accordent une importance particulière».

C’est pourquoi, expliquera-t-il, «toutes les mesures nécessaires doivent être prises à l’effet de mobiliser toutes les capacités pédagogiques et les moyens du secteur pour permettre l’accueil d’un effectif prévisionnel de plus de 382.000 demandeurs de formation, dans les différents modes et dispositifs de formation. Cette offre qui peut être revue à la hausse en cas de besoin».

A cet effet, la préparation de la rentrée de septembre 2019 doit s’articuler autour de plusieurs principaux axes. Selon le membre du gouvernement, en matière d’infrastructures, le nombre d’établissements nouveaux à mettre en fonctionnement à l’occasion de cette rentrée est de 34, pour une capacité pédagogique globale de 15.100 postes de formation et 4.260 places d’internat.

Sur le chapitre des finances, le premier responsable du secteur dira que «Le montant global des crédits alloués au secteur au titre de l’année 2019 s’élève à 48.340.500.000 DA dont 221.400.000 DA pour la numérisation du secteur, alors que les postes budgétaires prévus pour l’exercice 2019 sont 68.372 dont 24 384 formateurs ».



L’impératif de changer les méthodes d’approche envers les jeunes



Il citera, par ailleurs, que « le Fonds national pour le développement de l’Apprentissage et de la formation continue (FNAC) prend en charge le financement des présalaires de 256.301 apprentis au titre de l’année 2019, pour un montant total de 5.007.400.000 DA ».

Sur le plan de la diversification et d’adaptation de l’offre de formation, M. Dada Moussa affirme que ce point constitue également un axe prioritaire du programme d’action du secteur, qui doit être pris en considération lors de la préparation de la rentrée. «Il s’agira de prioriser les spécialités jugées stratégiques et prioritaires pour économie nationale», a-t-il ajouté.

Au sujet du développement du partenariat, de la formation et de la formation continue, le ministre indiquera que de nombreuses conventions de partenariat et un accord-cadre rassemblant l’ensemble des opérateurs économiques publics et privés ont été mis en place, balisant les domaines de collaboration indispensables pour accompagner ces activités économiques et prendre en charge la qualification des jeunes et des travailleurs. En matière d’aide à l’insertion professionnelle, le secteur a entrepris dans le cadre de l’accompagnement et de l’aide à l’insertion professionnelle des apprenants, la révision et l’enrichissement des contenus des modules de formation liée à la recherche d’emploi, en relation avec l’INFEP et les organes d’aide à l’emploi et à la création d’activité.

En outre, un module de formation intitulé « Gestion de l’entreprise » a été introduit dans les cursus de formation au profit des stagiaires, élèves et apprentis, en coordination avec les différents organes d’aide à l’emploi des jeunes concernés (CNAC, ANGEM, ANEM et ANSEJ).

M. Belkheir Dada Moussa a insisté sur la nécessité de rendre le secteur plus visible et fournir aux citoyens toutes les informations nécessaires et de changer les méthodes d’approches envers les jeunes. A cet effet, il indiquera qu’il est urgent de prendre en charge toutes les doléances des travailleurs du secteur, notamment les formateurs qui doivent bénéficier des avantages du département pour dispenser une formation de qualité aux jeunes stagiaires.

Il révèlera également la nécessité de mettre à niveau de tous les établissements de la formation et de l’enseignement professionnels pour assurer une formation de qualité aux standards internationaux. Enfin, les différentes interventions programmées et les débats ont permis de mieux cerner les problèmes et difficultés rencontrées et de préconiser les mesures nécessaires pour y remédier.

Mohamed Mendaci