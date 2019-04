Après sept semaines de grève : Les étudiants rejoignent les campus

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de notifier les conseils scientifiques et les commissions pédagogiques des différents établissements universitaires de la nécessité de préparer le planning des examens du deuxième semestre.

Le département de M. Bouzid Tayeb a ainsi informé les responsables des universités que selon les textes juridiques, le ministère ne pourra en aucun cas interférer dans l’élaboration des plannings relatifs aux dates des prochains examens, «Ce sont les prérogatives des chefs d’établissements universitaires».

A titre indicatif, l’organisation des enseignements est régie par une réglementation qui indique qu’«une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits et d’un coefficient. Un crédit est équivalent à un volume horaire de 20 à 25 heures par semestre englobant les heures d’enseignement dispensées à l’étudiant par toutes les différentes formes d’enseignement et les heures estimées de travail personnel de l’étudiant».

La réglementation exige que le planning des examens doit être élaboré en début de semestre, et porté à la connaissance des étudiants par voie d’affichage ou tout autre support médiatique, tel que la page Facebook de l’université. Il est exigé à l’étudiant, de justifier au minimum 13 semaines d’étude par semestre, ou 10 dans les cas exceptionnels, pour pouvoir effectuer ses examens et réussir son année. Néanmoins, force est de constater que le spectre de l’année blanche se profile. En effet, la mobilisation des étudiants pour le changement du système politique en place, se poursuit et prend une nouvelle forme. Depuis leur retour des vacances de 25 jours, au lieu des quinze jours habituels, le 7 avril, certaines universités connaissent toujours une situation de blocage en raison de la grève des étudiants qui se disent, «plus déterminés que jamais» à poursuivre leur mobilisation.

Le mouvement estudiantin perdure depuis plusieurs semaines déjà, et une partie des étudiants des plus grandes universités du pays, a décidé de poursuivre la grève, à l’instar de l’USTHB de Bab Ezzouar, et de l’université Mouloud-Maameri à Tizi Ouzou (UMMTO).

Pour leur part, plusieurs universités de l’intérieur du pays et du Sud, ont opté, après concertation entre les étudiants avec leurs professeurs, pour la reprise des cours «pour sauver ce qui reste d’un cursus marqué par plusieurs perturbations» et aussi pour prévenir l’université de la paralysie qui risque de la bloquer au cours des prochaines semaines. Ainsi, plusieurs recteurs, enseignants et étudiants regroupés au sein des comités autonomes s’activent à réorganiser le retour aux bancs de l’université, comme c’est le cas de l’université Hamma-Lakhdar à El Oued.

C’est d’ailleurs un vent de renouveau qui caractérise les campus désormais, avec de nouvelles formes de participation pour les étudiants qui par leur retour à l’université, ont déjà mis au point tout un programme pour les semaines à venir. En plus du maintien des marches du mardi, les études seront suivies au cours de la semaine. Présents au niveau de leurs universités, et conscients que leur présence est obligatoire, ces derniers ont proposé d’occuper les campus et d’inviter des personnalités politiques pour venir animer des conférences-débats sur des sujets d’actualité politique. Pour ce qui est des problèmes pédagogiques liés notamment aux absences, les responsables des différents établissements œuvrent à trouver des solutions pour permettre aux étudiants de présenter leurs devoirs pédagogiques, les exposés des travaux dirigés ainsi que les mémoires de fin d’études nécessaires au rattrapage des cours et au volume horaire pour chaque module et matière enseignés.

C’est dans ce contexte que certains établissements proposent la réorganisation de l’emploi du temps de manière à ce que le planning des examens, conformément aux circonstances de chaque faculté, soit établi. Aussi, le report des examens du deuxième semestre à la fin du mois de mai, ainsi que la prolongation des délais des dépôts des mémoires de fin d’étude, sont aussi parmi les solutions proposées.

Signalons à la fin que le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a appelé les étudiants à rejoindre les campus tout en maintenant la participation active dans le soutien du mouvement populaire. A signaler que les étudiants de plusieurs université ont mis fin à leur grève de sept semaines, comme c’est le cas à l’université Emir Abdelkader, l’Ecole normale supérieure (ENS-Constantine), l’université Hassiba Ben Bouali (Chlef), l’université Mhamed-Bouguerra (Boumerdès).

Tahar Kaïdi