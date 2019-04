Le Chef de l’État reçoit le président du Conseil de la Nation par intérim et le ministre des AE

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a présenté, hier au chef de l'État, Abdelkader Bensalah, un exposé sur «la situation internationale actuelle», indique un communiqué de la présidence de la République.

«Monsieur le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah a reçu ce jour en audience le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, qui lui a fait un exposé sur la situation internationale actuelle et notamment sur les questions concernant les défis de sécurité, en Afrique et dans le monde arabe», a souligné la même source. Selon la présidence de la République, «le ministre des Affaires étrangères a également rendu compte des résultats de sa récente visite en Tunisie, au cours de laquelle il a été reçu par le président de la République tunisienne, M. Beji Caïd Essebsi et le Premier ministre, M. Youcef Chahed».

Les deux parties ont examiné la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun, particulièrement «les graves développements en Libye et leur impact direct sur la sécurité et la stabilité de la région outre les efforts déployés pour la fin des combats et la reprise rapide du dialogue politique entre toutes les parties libyennes».