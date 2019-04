Rentrée scolaire : Une enveloppe de 76 milliards DA

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a consacré une enveloppe de plus de 76 milliards DA, pour améliorer les conditions de la prochaine rentrée scolaire, dont 34 milliards DA destinés à la réhabilitation des écoles primaires, a indiqué le ministère, hier, dans un communiqué. En application des décisions sanctionnant le Conseil du gouvernement, réuni le 3 avril 2019, portant série de mesures visant l’accompagnement des exigences constitutionnelles régissant la période transitoire, la garantie du bon fonctionnement des infrastructures publiques et la prise en charge continue des préoccupations des citoyens, les services de l’Intérieur continuent à œuvrer pour une meilleure préparation de la prochaine rentrée scolaire et sociale. Une démarche entreprise par le moyen d’une commission nationale chargée de la coordination interministérielle permettant la garantie des meilleures conditions d’accueil des scolarisés, notamment la réhabilitation des écoles primaires à laquelle a été consacrée une enveloppe financière de l’ordre de 34 milliards DA, dont 585 millions destinés à la lutte contre la surcharge des classes, a ajouté la même source. Quelque 15 milliards de DA sont prévus pour les travaux de maintenance et la surveillance, 2,6 milliards pour la dotation des écoles primaires de chauffage, 25 milliards DA pour le transport scolaire, tandis que le programme de généralisation de l’énergie solaire se poursuit, après avoir englobé dans un premier temps 80 écoles-types à travers le territoire national. Afin d’assurer l’encadrement optimal des établissements du cycle primaire, un programme a été mis en œuvre en coordination avec les services compétents ayant permis le recrutement de 45.000 encadreurs d’écoles et de cantines scolaires, dont 14.000 postes en faveur des wilayas frontalières, 39.000 autres pour des agents de sécurité et d’hygiène. Quelque 1.046 structures, tous paliers confondus, seront reçus, lors de la prochaine rentrée scolaire, auxquelles s’ajouteront 1.155 nouvelles salles de cours au sein des écoles primaires. Dans ce sens, les services de l’Intérieur s’attellent au suivi sur le terrain de la mise en œuvre des instructions et des mesures relatives à la gestion des écoles primaires, à travers la mise en service d’un système informatique central et la multiplication des missions d’inspection. Un total de 15.519 écoles primaires ont été concernées, à ce jour, par ces missions qui s’étaleront à 3.726 autres établissements avant septembre prochain. S’agissant des examens de fin d’année scolaire 2018/2019, le secteur de l’Intérieur s’emploie à réunir toutes les conditions nécessaires à leur bon déroulement, à travers notamment la sécurisation des centres de déroulement en coordination avec les différents services concernés.