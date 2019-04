Ramadhan : Des horaires spécifiques

En prévision du mois de Ramadhan, le ministère de l’Éducation nationale annonce les horaires de travail devant être appliqués, aussi bien pour les enseignants que pour les travailleurs de l’administration et les élèves. Une instruction du département d’Abdelhakim Belabed fait savoir en effet que les cours seront dispensés de 7h30 à 14h30, dans dix wilayas du sud du pays. Cette mesure s’explique, cela s’entend, par les conditions climatiques et les fortes chaleurs régnant dans ces régions durant cette période de l’année. Les wilayas concernées par l’instruction sont Adrar, Laghouat, Biskra, Béchar, Tamanrasset, Ouargla, Illizi, Tindouf, El-Oued et Ghardaïa. Ailleurs, à travers le territoire national, les cours auront lieu de 8h30 à 15h30. On apprend aussi qu’au niveau des collèges et des lycées, le cours nécessitant habituellement une heure de temps sera enseigné en 45 minutes chrono, ce qui correspond, en fait, à une réduction de quinze minutes par matière. Pour ces deux paliers de l’enseignement général, les élèves bénéficieront d’une heure de pause qui sera répartie à travers les séances du matin et celles de l’après-midi. D’autre part, et pour ce qui concerne les écoliers du primaire, la durée des cours sera réduite de trente minutes, le matin et d’une autre demi-heure, le soir. Le temps de pause sera donc un peu plus long par rapport à celle accordée aux collégiens et lycéens. Il sera d’une heure et quinze minutes. Il convient de relever également qu’en ce qui concerne les écoles primaires qui pratiquent le système de double vacation, la durée de cours sera écourtée, aussi, en passant de 2 heures 15 minutes, à deux heures moins quart, le matin, et deux heures 15 minutes, à une heure trente minutes, l’après-midi. Le ministère de l’Éducation nationale insiste — par le biais de cette instruction — sur l’importance, pour les établissements scolaires, de respecter ces horaires spécialement programmés en prévision du mois béni de Ramadhan. L’objectif assigné par cette démarche est de ne pas perdre de temps, en particulier dans ce contexte marqué par l’approche des examens nationaux. Il convient de rappeler, ici, que pas plus tard que le 14 du mois courant, le ministre de l’Éducation nationale, M. Abdelhakim Belabed, avait assuré que les examens nationaux de fin d’année scolaire pour les trois cycles d’enseignement «auront lieu aux dates fixées, soit du 29 mai au 20 juin prochain». Lors de cette annonce faite au cours d’un séminaire national des directeurs de l’éducation, le ministre avait alors précisé que ces examens, «qui concernent plus de deux millions de candidats — devant passer leurs examens dans près de 18.600 centres — revêtent un caractère particulier, car intervenant dans un contexte sensible qui nécessite la mobilisation et la vigilance de tous pour le traverser en toute sécurité». Notons dans ce sillage que selon les données communiquées par les services de l’Office national des examens et concours (ONEC), l’examen du baccalauréat se déroulera du 16 au 20 juin, alors que celui du Brevet de l’enseignement moyen (BEM) et de la fin de cycle primaire devront se dérouler respectivement, du 9 au 11 juin et le 29 mai. Aujourd’hui, et au moment où l’on avance à grands pas vers les examens nationaux, tout est fin prêt pour la réussite de ces événements. Il a été déjà procédé, d’ailleurs, à l’ensemble des opérations y afférentes, à l’image notamment des inscriptions, de la révision et la vérification des informations personnelles des candidats, ainsi que de la répartition des candidats sur les différents centres d’examens. Il est question aujourd’hui de terminer l’application du programme scolaire qui est actuellement de plus de 70% généralement, comme mis en relief d’ailleurs par le ministre. La garantie du parachèvement des programmes des trois paliers scolaires dépend, notamment du strict respect des horaires de Ramadhan, pour ne perdre aucune minute, chaque seconde étant précieuse pour les écoliers, en particulier pour les élèves en classe d’examens.

Soraya Guemmouri