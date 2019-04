Examens de fin d’année : Sous haute surveillance

À un mois du début des examens de fin d’année, le ministère de l’Éducation nationale a procédé à l’élaboration de son programme de préparatifs, en coordination avec la Direction générale de la Sûreté nationale.

Un programme qui vise à renforcer la couverture de la sécurité au niveau des centres, en prévision des examens de fin d’année scolaires, notamment le baccalauréat. Des examens qui interviennent, cette année, dans un contexte particulier marqué par le mouvement populaire.

Pour éviter tout incident pouvant entraver le bon déroulement de ces examens, le département de M. Belabed a adressé une correspondance à la DGSN à l’effet de fixer une date pour la tenue d’une réunion sur le thème de la couverture de sécurité et les modalités de son renforcement à travers les différents centres devant accueillir le bac, le BEM et l’examen de la 5e.

À cet effet, il a également été demandé aux services concernés, de procéder au renforcement de la couverture sécuritaire au niveau des centres d’examens, plusieurs jours avant le début des épreuves de fin d’année, et cela pour contrer toute action pouvant conduire à un quelconque incident, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sites en question, et ce pendant toute la période de déroulement des examens, notamment pour ce qui concerne le baccalauréat.

Dans le même sillage, le ministère a lancé une formation au profit des enseignants et responsables des centres d’examens, pour les informer de la conduite à tenir lors des épreuves, afin d’éviter de réitérer les erreurs des années précédentes.

Justement, compte tenu de l’importance de ces épreuves pédagogiques de fin d’année, le conseil interministériel, qui s’est tenu dimanche dernier, avait notamment pour ordre du jour, de passer en revue les dispositions prises et celles à mettre en place en vue d’assurer le bon déroulement des examens de fin d’année, ainsi que sur l’ensemble des questions liées à la sécurisation des différentes épreuves.

Aussi, en prévision de ces rendez-vous importants, le ministre de l’Éducation nationale a affirmé que son département veille à lutter contre toutes sortes de fraude, afin de préserver la crédibilité de l’examen du baccalauréat et de garantir le principe d’égalité des chances entre les candidats. Abdelhakim Belabed a précisé à cette effet que tous les moyens ont été mis en place pour la sécurisation des sujets du bac, et ce pour parer à tout imprévu et empêcher la fuite.

Pour ce faire, et pour garantir la transparence, l’Office national des examens et concours (Onec) procédera, à partir du 15 mai prochain, à l’impression des copies des sujets du bac au niveau de son imprimerie. Cet établissement a été doté de 365 caméras de surveillance et de 162 brouilleurs de téléphones portables, pour éviter d’éventuelles fuites de sujets ou autres désagréments qui pourraient perturber le bon déroulement de cet examen décisif. L’impression des sujets d’examens sera suivie de très près par une commission spécialisée, et se déroulera, faut-il le souligner, au sein de structures complètement isolées du monde extérieur, dans l’objectif clair de préserver le caractère confidentiel de l’opération et d’éviter les éventuelles fuites.

Les sujets d’examens seront sélectionnés par un tirage au sort la veille, pour être remis aux candidats le jour J. Il faut dire que les préparatifs s’accélèrent en vue de réunir toutes les conditions susceptibles d’assurer le bon déroulement des épreuves. Ainsi, les listes des futurs candidats aux examens de fin des trois cycles scolaires ont été déjà établies, selon les filières. Elles comportent les noms des élèves concernés par les épreuves de la langue amazighe, ainsi que les candidats aux besoins spécifiques.

D’après les données fournies par le ministère, le nombre global d’élèves qui passent le baccalauréat est de 674.831 candidats, dont 54,57% sont des filles, le nombre d’élèves inscrits au BEM est de 631.395, avec un taux 52,26% de filles, tandis que le nombre d’inscrits à la 5e AP est de 812.655 candidats.

Notons que les dates de proclamation des résultats des trois examens de fin d’année scolaire ont été déjà fixées. On apprendra, à ce propos, que l’annonce des résultats du bac est prévue le 20 juillet et que ceux du BEM seront annoncés le 1er juillet et de fin de cycle primaire 5 AP le 16 juin.

Kamélia Hadjib

------------------------------------

L’association nationale des parents d’élèves appelle à une deuxième session du baccalauréat

L'Association nationale des parents d'élèves a exhorté le ministère de l'Éducation à réfléchir à l'organisation d'une deuxième session du baccalauréat, cette année, et ce compte tenu de la conjoncture exceptionnelle que traverse le pays et ses répercussions directes sur le moral des élèves et leur réussite scolaire.