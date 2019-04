Conjoncture : Cour des comptes, quel crédit ?

La nouvelle Constitution de 2016 a consacré, au titre de l’article 192, l’indépendance de la Cour des comptes, pour renforcer ainsi son rôle en matière de contrôle des finances publiques et lui conférer la mission qui consiste à contribuer au développement de la bonne gouvernance de ces fonds, et à promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques. «En mettant en conformité ses activités avec les normes et les meilleures pratiques internationales, la Cour des comptes est déterminée à renforcer son professionnalisme et aspire à gagner la satisfaction et la reconnaissance de ses partenaires, et devenir l’autorité de référence dans l’amélioration de la gestion et la gouvernance des finances publiques», des principes qui guident la vision de cette institution. Indépendance, impartialité, objectivité, souveraineté, telles sont les lignes directrices qui véhiculent la conduite de la Cour des comptes, dans le cadre de ses missions de contrôle et d’investigation. «En tant qu’Institution Supérieure de Contrôle a posteriori des finances publiques, la Cour des comptes arrête en toute souveraineté ses programmes de contrôle annuels, jouit du pouvoir d’investigation, de sanction et du droit de communication, et ne s’immisce pas dans la gestion des organismes soumis à son contrôle». Pourtant, cette institution, pour des raisons évidentes d’ailleurs, a fait et fait encore les frais de moult critiques au cours de ces dernières années, d’où les appels incessants quant à la réhabilitation de son rôle. Une revendication qui revient avec insistance dans la conjoncture actuelle, où l’intervention de cette institution est très attendue par l’opinion publique. En fait, les appels pour donner à la Cour des comptes plus de crédit à travers l’indépendance de son action ne datent pas d’hier, puisque les magistrats exerçant au sein de cette institution n’ont cessé de demander, depuis 2012, et bien avant même, la redynamisation et la réactivation des missions de cette instance constitutionnelle. Le Syndicat des magistrats évoquait alors «l’absence de gestion de cette importante institution», qui, pourtant, devait «exercer pleinement sa fonction de contrôle des comptes publics et de veiller sur leur régularité et légalité». Les magistrats parlaient également de «pressions» portant «gravement atteinte à leur indépendance dans l’accomplissement de leur devoir professionnel». Dans le contexte actuel où plusieurs scandales liés aux affaires de corruption, de détournement et de dilapidation de fonds publics sont régulièrement mis au jour, il devient impératif de focaliser, en priorité, sur le rôle de la Cour des comptes dans l’élucidation de ces engrenages, et la détermination des responsabilités dans ces crimes économiques qui ont fini par tarir les ressources de l’État et réduire gravement ses capacités financières. C’est là une question de sécurité nationale.

D. Akila