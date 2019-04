Contrôle des activités commerciales : Adapter une nouvelle approche basée sur la numérisation

«Le nombre d’infractions des pratiques commerciale illicite (les pratiques de prix illicites, l’exercice d’activité commerciale sans local, le défaut de registre du commerce de publicité des prix et tarifs, l’opposition au contrôle), enregistrées au titre de l’année 2018 a atteint les 134.656, soit une augmentation de 13.5% par rapport à l’année de 2017», a indiqué le directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce, Abderrahmane Benhazil. S’exprimant, samedi, à l’occasion d’une rencontre nationale du ministre du Commerce, il a indiqué que «le contrôle des activités commerciales, souffrant d'un manque d'efficacité, malgré les efforts consentis, nécessite une approche basée sur le contrôle en amont et la numérisation. L'efficacité de contrôle n'est pas perceptible sur le terrain, en dépit des efforts consentis. D'où la nécessité de s’inscrire dans une approche de contrôle plutôt qualitative, basée essentiellement sur le contrôle de l'amont de l’activité économique : production, importation, distribution en gros et les gisements potentiels de fraude». Selon lui, les résultats des opérations actuelles de contrôle «laissent apparaître que les services du ministère s’inscrivent toujours dans une démarche quantitative, basée essentiellement sur le nombre des interventions et des procès-verbaux». Mettant l’accent sur le contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, M. Benhazil a fait savoir qu’«au titre de l’année 2018, le nombre d’infractions relevées a atteint les 75.095, soit une hausse de 10% par rapport à l’année 2017». Le responsable a ajouté que «la nouvelle approche s'appuie, par ailleurs, sur la mise à niveau des laboratoires de la répression des fraudes, en vue de les adapter aux standards internationaux, à travers la mise en place d'une démarche d'accréditation, qui s'inscrit dans une dynamique de reconnaissance internationale».



2.43 milliards de DA de marchandises bloquées au 1er trimestre de l’année 2019



S’agissant de l’évaluation de l’activité de contrôle, au titre du 1er trimestre de l’année 2019, il a fait savoir que «le nombre d’interventions enregistrés a atteint les 398.476, soit une baisse de 3.7% par rapport à l’année 2018, et en ce qui concerne les infractions, le nombre a atteint les 39.180, soit une baisse de 19%5». Concernant le nombre de cargaisons contrôlées aux frontières, il a souligné qu’«il est de l’ordre de 20.290, soit une hausse de 17.5% par rapport à l’année de 2018». Évoquant la valeur des marchandises bloquées aux frontières, il a fait savoir qu’«au titre du 1er trimestre de l’année 2019, la valeur a atteint les 2.43 milliards de DA, soit une baisse de 70% par rapport à l’année de 2018». Mettant par ailleurs l’accent sur la numérisation des activités de contrôle économique et de répression des fraudes, le responsable a insisté sur la nécessité de la dématérialisation des documents officiels et la mise en place d'un système d’information de gestion et de suivi. Il a ajouté à cet effet qu'une première étape de cette démarche est en cours d’expérimentation, au niveau de la direction du commerce de la wilaya d’Alger. «Il s'agit d'une application informatique, consistant en une fiche de contrôle numérisée permettant le pilotage des opérations de contrôle, aussi bien dans le temps que dans l'espace, en interconnexion avec les services déconcentrés et centralisés chargés de l'évaluation et du suivi du contrôle», a dit M. Benhazil. Selon le directeur, le secteur de la distribution au détail ne doit pas être négligé et doit faire l’objet de plans d'intervention réguliers aux fins de prévenir toute atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts matériels du consommateur, notamment durant les périodes de forte demande, comme le Ramadhan et la saison estivale.

Makhlouf Ait Ziane